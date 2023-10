超強乳勢　Big爆衫

巨乳Big爆衫真係會睇到眼眨眨!唔明點解?肯定你未見識過呢種視覺上嘅誘惑,今日就推介3套好戲畀大家,當中嘅囡囡唔單止擁有一對暴乳,威力仲相當強勁,逼爆衫鈕又夾爆男優,呢個Moment真係要爆喇!

好色人妻

巨乳人妻突然爆衫,當中一定有蠱惑!想知有乜嘢蠱惑,就要睇BANG!出品嘅《Big Boob Anal MILFs》喇!由Jada Sparks、Candy Alexa、Diana Rius及Mary Alfie等4位巨乳脫星參演,呢個陣容名副其實夠晒波濤「胸「湧,加上佢哋癡態十足,肯定令人愈睇愈興奮呀!故事講一班職場人妻性生活枯燥,對公司嘅壯男同事嗒晒糖,為咗勾引對方上床,嚟個胸爆恤衫誘惑,如此養眼情境,係男人都忍唔住慾火,展開一場辦公室性戰!

淫亂船P

遊船河加巨乳爆衫二合一,真係不得不佩服片廠BJRaw嘅創意,講緊嘅係呢套《BJRaw: Boobs #4》。作為人氣系列最新作,搵嚟Chloe Surreal、Crystal Chase、Kenzie Love等脫星上陣,當中尤以Chloe Surreal嗰對36G爆乳最為吸睛!呢幾位巨乳女郎應邀去船P,點知一上船就嚟個Big爆衫,成功帶出先聲奪人嘅視覺效果,睇到班男人流晒口水,跟住落嚟發生乜嘢事,相信大家都估到啦!

激戰神兵

爆乳脫星激戰神兵猛男呢類主題四仔,相信大家都睇過唔少,既然係咁,點解呢套由Blacks on Blondes推出嘅《Big White Tits & Large Black Dicks at The Gloryhole》,會令到一眾歐美四仔迷十分期待呢?一來搵嚟Bunny Colby、Anissa Kate、Riley Reign等多位炙手可熱嘅脫星演出,尤其樣貌及身材兼備嘅Bunny Colby嘅人氣最勁,二來係用上大量主觀鏡頭拍攝,令人更有代入感,同時令觀賞性大幅提升。

碟評

巨乳向來多男人鍾意,故此以巨乳為賣點嘅作品,肯定有唔少四仔迷捧場,而喺呢3部作品中,以《Big Boob Anal MILFs》嘅巨乳癡女脫星演出最為吸睛,唔單止因為佢哋嘅表現夠搶韁,更在於誇張嘅劇情,令人睇得好過癮!