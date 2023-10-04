搔16年之癢︱張敬軒叱咤一「支」獨秀　捧硬至尊歌曲大獎

有「獎王」之稱的張敬軒「讓賽」了一年，今年強勢出擊，單憑一首熱爆金曲《隱形遊樂場》已連續12星期登上叱咤流行榜，成績驕人，遙遙拋離其他歌手，率先被爆勢必擸得叱咤「至尊歌曲大獎」！

一年一度的《叱咤樂壇頒獎禮》將於明年1月1日舉行，距離播放率截數還有不足3個月，照目前形勢，去年在叱咤「捧蛋」的張敬軒，今年僅憑一曲《隱形遊樂場》已如無意外撼低一眾人氣對手，穩奪「至尊歌曲大獎」，也是他相隔16年再奪這個殊榮！

缺席上年度樂壇4大頒獎禮的軒仔，今年再度加入戰團，為了成功搶灘，他於3月推出歌曲《隱形遊樂場》，深受樂迷歡迎，不但成為五台冠軍歌，連同過往的《俏郎君》、《Sweet escape》、《On my way》及《賽勒斯的愛》，更是首位坐擁5首五台冠軍歌的歌手，而為催谷這首熱爆作品，他落重本連環炮製另外5個不同版本，可見對它極度重視。

開到口拉票

由於叱咤流行榜以播放率計算，在榜上停留愈耐，證明播放成績愈好，而《隱》在「903專業推介」已足足停留12星期，當中11星期均在十大位置，是截至目前為止，在榜上停留最久的作品，成績非常亮麗！若以播放成績計算，軒仔勢穩奪本年度「至尊歌曲大獎」。

其實軒仔早於6月會展演唱會上開玩笑表示，對於年初在叱咤頒獎禮沒有得獎感到不開心，更開到口叫Fans支持他：「希望年底大家再投一票。」可想而知對叱咤抱有期望！曾與「歌神」張學友睇齊成為「叱咤金滿貫」的他，2007年在舊唱片公司憑《酷愛》攞過「至尊歌曲大獎」，今次是他相隔16年再奪這個大獎。

冇時間爭歌王

雖然軒仔在「至尊歌曲」方面穩操勝券，但由於暫時只得《隱》一首歌，數量方面無疑比其他男歌手少，好似唱作歌手林家謙、馮允謙、陳卓賢等，所以軒仔打入男歌手3甲相信無望。據知，唱片公司一直希望他多出幾首歌，但他忙得要命，正忙於巡唱的他繼美國一站後，下月將到澳洲開騷，又跟林家謙攜手舉行拉闊音樂會，期間又要還廣告債兼拍攝主理的網上節目《軒公敲碗第二季》，加上籌備經年的演藝學校快將開幕，基本上他連瞓覺時間都不夠，所以新歌製作遲遲未起貨。

Gin Lee雙冠加持 首衝歌后

張敬軒大有機會憑《隱形遊樂場》一「支」獨秀，而今年初才加盟英皇成為軒仔師妹的李幸倪（Gin Lee），亦被睇好首度登上「叱咤樂壇女歌手」金獎寶座！其實由年初至今，能擁有「903專業推介」冠軍歌的女歌手不多，除Gin Lee外，還有炎明熹、Serrini、陳蕾、AGA、COLLAR成員Marf及雲浩影等，至於過去兩年的金獎得主鄭欣宜因休息而「退賽」，故憑歌曲播放成績及業內人士預測，今年必是Gin Lee、陳蕾及AGA 3位實力唱將之爭。

不過到目前為止，Gin Lee有兩首冠軍歌《Dum Dum》及《企好》，成為女歌手之冠；陳蕾與AGA則分別有《伸縮自如的愛》及《MIZU》各一首，離頒獎禮不足3個月，估計Gin Lee大有機會捧走女歌手金獎。