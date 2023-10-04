【是日通勝】

農曆八月二十

癸卯年 辛酉月 乙未日

吉時：凌晨3時至5時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午5時至7時

宜：會友、嫁娶、移徙

忌：動土、栽種、取魚

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：22、32、40

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：處理錢銀問題有點糊塗，貪小便宜易受騙。

金牛座：事業運差，謀事要按部就班，欲速則不達。

雙子座：健康運稍遜，宜檢討作息習慣，不要熬夜。

巨蟹座：運氣好得令別人羨慕，謹記滿招損謙受益。

獅子座：頭頭碰着黑，士氣受挫，不宜作重要決定。

處女座：擇偶勿只看外表，志趣相投才可修成正果。

天秤座：愛情運非常好，主動示好易打動心儀對象。

天蠍座：別讓自己變成自私精，否則財神會掉頭走。

人馬座：好人唔怕做，只要沒做虧心事就毋懼噩運。

山羊座：處事猶豫不決，易錯失投資獲利的好機會。

水瓶座：做事快靚正，遇到任何問題都能應付自如。

雙魚座：主動向另一半表達關懷，對方會更喜歡你！

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）虎 桃花旺

（跌）牛 易受傷

鼠：做事魯莽，不考慮後果，容易得罪人。

牛：是日沖煞，外出活動要注意交通安全。

虎：桃花旺，好姻緣逼近身邊，不要錯過。

兔：才思敏捷，遇到小問題都能順利解決。

龍：工作態度嚴謹，表現易獲得別人肯定。

蛇：運勢一般，今天必須打醒十二分精神。

馬：幹勁十足，處變不驚，做起事快靚正。

羊：瑣事纏身，心情易受家庭問題所困擾。

猴：春風滿面，單身者易結識合眼緣異性。

雞：士氣強，信心足，有迎難而上的魄力。

狗：小心理財，量入為出，避免入不敷出。

豬：理解能力強，事業發展有望取得突破！

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

電腦、手機催旺秘訣

電腦已是生活和工作上的必需品，而智能手機更趨普及，人人一機在手，不論電腦，還是智能手機，由於有處理文書及電郵的實際功能，在風水學上可視為文昌的象徵，理論上它們的擺放位置應與書桌相同，有助增強運勢。

家裏擺放電腦的位置，又或為智能手機充電時，可沿用和書桌相同的原則，參考今年兔年文昌飛臨中宮，放置在這位置有助頭腦靈活，對工作運及讀書運也有幫助。

1.遠離浴廁區域

浴廁是住所排污藏垢之地，有些朋友習慣在廁所使用手機，但廁所環境潮濕，拿着手機如廁，不但增加逗留在廁所的時間，同時影響健康。

2.面向門氣流大

使用電腦或手機時，不宜背向或面向門位，包括大門、房門及廚廁門，因為門位在風水學屬於納氣位置及通道，氣流衝擊及溫度變化較大，長期坐臥在這些不穩定區域，有機會影響情緒及健康。

3.避免背窗而坐

同樣道理，背窗而坐長時間使用手機或電腦，易受窗外的氣流影響，較難安定情緒。實際使用上，背對窗戶的光線直接投射在電腦或手機屏幕，影響畫面的清晰度，長期下來視力也容易出現問題。如因家居環境沒法改動位置，最好使用紗窗簾改善。