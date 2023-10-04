26屆視后走剩7個！佘詩曼回巢火拚胡定欣　爭做首個3屆視后

無綫年度盛事《萬千星輝頒獎典禮》向來都備受矚目，尤其係「最佳女主角」嘅獎項競爭最激烈，視后寶座認真唔易坐呀！而回顧番歷屆「視后」，有人25歲就成為最年輕得主，有人直到59歲先終於坐上視后寶座；亦有人頂着視后光環進軍內地，事業做得有聲有色，不過都有人繼續留守香港，作為事業基地繼續發展。

細數過去26屆視后，當中只有4位女星成功兩度封后，分別係汪明荃2001年憑《婚前婚後》及2005年《我的野蠻奶奶》勇奪視后寶座；佘詩曼2006年憑《鳳凰四重奏》、2014年《使徒行者》勇奪視后寶座。

而鄧萃雯則喺2009年及2010年憑《巾幗梟雄》、《巾幗梟雄之義海豪情》冧莊連任視后外，仲有胡定欣亦喺2015年憑《鬼同你OT》、2016年《城寨英雄》冧莊連任視后。

而計番歷屆視后首次得獎嘅平均年齡，從最年輕、1998年憑《天地豪情》以25歲之姿奪得視后嘅蔡少芬，以至2019年憑《鐵探》成為最年長得主嘅59歲惠英紅，加埋其實都係32.5歲，而最慘陪跑女星就非13次提名0次得獎嘅郭可盈、12次提名0次得獎嘅鍾嘉欣莫屬。

雖然，每年視后寶座競爭都相當激烈，不過流失率亦同樣相當高，喺歷屆視后中目前剩係得番佘詩曼、胡定欣、蔡思貝、林夏薇、江美儀、李佳芯及汪明荃，仍然留喺無綫，其中佘詩曼今年更以重頭劇《新聞女王》強勢回歸，隨時有望再奪視后。

至於原本盛傳拍《巾國》系列第4輯嘅鄧萃雯，最終亦唔成事，並喺2012年離巢後主力內地發展至今，《巾幗4》則改由同樣係「冧莊視后」胡定欣頂上，事實上胡定欣今年主演嘅《破毒強人》都大獲好評，相信係佘詩曼嘅最大勁敵之一，齊齊力爭做3屆視后！

除咗佘詩曼同胡定欣爭頭崩搶視后寶座外，今年仲有蔡思貝《你好，我的大夫》及林夏薇《寵愛PET PET》有望再爭做視后，雖然上屆視后江美儀今年都有出演《隱形戰隊》，不過以戲份嚟計應該就係爭女配角，而同劇嘅女主角唐詩詠，則因為離巢嘅關係，相信獲獎機會不大；至於憑《BB來了》成功勇奪視后嘅李佳芯，雖然目前仍有約在身，不過就屢傳被雪之餘，就連今年都未見有劇開拍，故能否再爭視后都係未知之數。