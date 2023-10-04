同人唔同命︱趙麗穎慘被囝囝甩手發脾氣　轉頭黐實馮紹峰

內地女星趙麗穎同前夫馮紹峰2018年閃婚，2019年誕下囝囝「想想」，未料卻於2021年雙方透過工作室發出聲明宣布離婚，震驚唔少粉絲。而2人雖然離婚多時，不過卻仍然經常被相提並論，特別係日前馮紹峰同趙麗穎分別帶囝囝「想想」去主題樂園玩嘅互動對比，掀起唔少網友熱議。

今年6月，有網友喺社交網晒出一段影片，透露趙麗穎帶囝囝「想想」去主題樂園玩，只見當日身穿粉色披肩嘅趙麗穎，戴上口罩及黑超打扮低調，並疑似為咗保護囝囝隱私嘅關係，更由司機負責推住坐喺兒童手推車嘅「想想」周圍行，而趙麗穎自己則全程緊跟其後𥄫到實，之後喺傍晚時間趙麗穎亦再畀網友野生捕捉，不過囝囝似乎就心情唔太靚，甩開趙麗穎唔肯拖手。

而近日，馮紹峰亦帶咗囝囝去同樣嘅主題樂園玩，並畀網友捕捉到「想想」黐到實一實之餘，仲不時將塊臉挨落馮紹峰大髀度，有愛互動亦令陸媒忍唔住將早前趙麗穎同囝囝喺主題樂團嘅互動做對比，甚至直言：「姐，有空跟你前夫聊聊育兒經！」並暗示道：「孩子肯定很愛你，就是害羞啦！」報道一出，引嚟唔少當日同樣有目擊到現況嘅粉絲鬧道：「不瞎解讀會死嗎？趙麗穎帶孩子去主題樂園那次是六一（兒童節），她陪孩子玩了一整天，你拍到的時候已經很晚了，天都黑了，小孩不願意回家還想玩，然後鬧個小脾氣再正常不過了，小孩本來就鬧得很，帶過孩子的都知道，就因為這個就開始瞎解讀陰陽怪氣！」