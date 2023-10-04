力壓其他巨星！Rihanna成為最高收視超級碗半場騷表演嘉賓

美式足球《超級碗》一直以來是每年的「體育界盛事」，而今屆將會於下年2月在拉斯維加斯舉行，球賽吸引之餘半場騷亦是《超級碗》的焦點之一，每年大會都會重金禮聘一些巨星於半場騷上表演，而近日有傳媒就統計《超級碗》史上邊個巨星最受歡迎收視最高！

根據收視調查指出巴巴多斯天后Rihanna去年在阿利桑拿州舉行的《超級碗》演出最多人收看，總共有1.21億人以不同形式觀看直播。整個表演及後最多人談論的就是Rihanna於演出中多次「現肚」，暗示自己再度有喜。

除了Rihanna半場騷多人睇之外，另一美國天后Katy Perry於2015年的半場騷亦吸引過億觀眾收看，共有1.185億觀眾收看。與Rihanna不同，Katy除了找來「結他之神」Lenny Kravitz及饒舌天后Missy Elliot於表演期間參與演出之外，她亦大玩形象站在巨型獅子像出場之外，她亦狂換look，先後以高衩長裙及沙灘裝出場「與鯊共舞」。

此外，美國百變天后Lady GaGa於2017年的半場騷亦有1.175億名觀眾收看。至於男歌手方面，就以拉丁天王Bruno Mars於2014年的半場騷最多人睇，共有1.153億名觀眾收看他的精彩演出。而近年收視最差就是2020年兩大南美天后Shakira及珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）同場演出的半場騷，是次演吸引1.04億名觀眾收看直播。