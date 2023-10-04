小長假剛過，下一個周末好快又到！想到戶外打張靚卡又怕天氣未如理想？不如到一個室內、外都有嘢逛或影的好去處，以一個「萬全之策」迎接假期啦。

【人寵啤啤祭】

召喚一班飲得之人！YOHO MALL與香港精釀啤酒協會由即日至10月23日聯手打造「可能係首個人寵都飲得手工啤盛會—『頭搖又尾擺節』」，活動不但在YOHO MALL I 中庭設有啤酒文創市集及嘉年華遊戲、打卡裝置兩大區域，而且戶外露天廣場更有「Tap & Chill」休閒區，除設有人寵共融休閒專區外，指定日子晚上更可換領清爽解渴啤酒及有多場夜間戶外Busking音樂表演，以美酒與音樂相伴。另於10月首4個星期日特設「自釀啤酒工作坊」，讓參加者在經驗釀酒師的教導下自釀一杯充滿個人口味的啤酒，有得玩又有得學，超興奮。

【本土文創祭】

想感受本土文化的獨特魅力？可以到MOKO新世紀廣場集合了逾30間不同本地文創品牌由即日至10月23日期間的周六、日及公眾假期在L2及L3長廊舉行的MOKO週末「集」慣 – 秋語風商店街，商品種類由押花手作、蠟燭、鈎織小物、首飾、香水、手工護膚品、特色美食、咖啡至「主子」的飾物等，應有盡有。除此之外，活動期間商場的不同樓層會展示一系列精心設計、以香港傳統霓虹燈招牌作主打的裝置擺設， 還有指定日子的「秋語風工作坊」及開放至10月31日位於MOKO GARDEN的3大打卡裝置，感受另類的「追月」體驗。