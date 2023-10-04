碧咸紀錄片首映冚家出席　Victoria重提老公偷食事件

講述英國萬人迷前球星碧咸（David Beckham）的Netflix紀錄片集《碧咸傳》（Beckham）將於今日上線，而昨日片集於英國倫敦舉行首映禮。

除了碧咸與Victoria夫婦之外，4名子女包括布魯克林（Brooklyn）、羅密歐（Romeo）、告斯（Cruz）及女兒夏柏（Harper）都有出席，此外，新袍妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）和羅密歐的模特兒女友Mia Regan及碧咸父母都有到來支持。12歲千金夏柏粉紅色吊帶裙造型被網民大讚好搶鏡，而3名兒子出席前更專登跟足父親之前梳過的髮型現身向父親致敬，認真有孝心！除了家人之外，一眾圈中好友包括時尚雜誌主編安娜溫圖爾（Anna Wintour）、英國名嘴James Corden、Victoria的組合辣妹（Spice Girls）前隊友Emma Bunton及碧咸曼聯時期的隊友等都有出席。

而紀錄片集的內容亦曝光，Victoria在節目中首次提及老公20年前偷食一事，她形容當時是她人生中最不愉快的一次經歷。2003年，當時離開曼聯的碧咸轉投皇家馬德里並因而獨自移居當地，而Victoria就繼續與兩子留在英國工作。當時女主播盧絲（Rebecca Loos）及Sarah Marbeck曾先後自爆與碧咸有染。事件曝光後，Victoria即時移居西班牙陪伴老公。回想到當時的情況，Victoria說：「那個係最艱難嘅時間因為感到全世界都對抗我哋。幸好我哋團結一致，互相扶持彼此。」至於碧咸提及那次事件時情緒亦顯得有點激動，他說：「好老實，我唔知當時係點樣度過，Victoria係我嘅一切，見到佢受傷害，係非常困難，但我哋係戰士，而當時我哋需要為彼此而戰，我哋需要為我哋家人而戰。」