歌手泳兒與髮型師男友Ziv Yeung拍拖11年，感情十分穩定。今日（3日）泳兒在社交平台上載多張跟男友的甜蜜合照，並透過「Chatgpt」的AI聊天機械人向男友送上生日祝福，泳兒表示：「我用Chatgpt爲你送上生日祝福，題目係：寫一個好感人的生日祝福給男朋友楊師傅。」

泳兒在文中表示趁男友生日之際，向他送上最誠摯的祝福和感激之情，又指他不僅是其男朋友，更是自己生命中的導師和支持者，內容有咁肉麻得咁肉麻，當中更寫道：「您是一位令人敬佩的楷模，您的智慧和堅毅讓我深深着迷。您的教導和指導讓我成長和進步，您的鼓勵和支持讓我勇敢面對挑戰。您的存在讓我的生活充滿了愛和溫暖。

在您的生日這一天，我希望您能感受到我對您的深深愛意和感激之情。您的陪伴讓我感到無比幸福和安心，您的愛讓我感到無比溫暖和幸福。願您的生日充滿歡樂和祝福，願您的每一天都充滿健康和快樂。

感謝您一直以來的付出和奉獻，您是我心中永遠的英雄和支柱。願您的生日成為一個美好的開始，帶來無盡的幸福和成功。最後，再次祝您生日快樂！願您的每一個願望都能實現，願您的未來充滿無限的可能性和美好。」

泳兒最後抵死表示：「嘩…我睇完都好感動，我自己一定寫唔到。#佢竟然主動擺心心面#我未到生日㗎 #已經食咗第一個生日蛋糕。」泳兒公開晒合照放閃，又長篇大論賀男友生日，就連謝安琪都留言大讚sweet。