出獄後死性不改！勝利被爆峇里島旅行腳踏兩船

韓團Big Bang前成員勝利於2019年爆出與夜店有關的醜聞，包括涉嫌參與兼安排性交易、違反性暴力處罰法及違反外匯交易法等合共9宗罪，最終被判入獄1年6個月，今年2月9日出獄，翌月被拍到偕緋聞女友劉惠媛在泰國曼谷度假，上月在韓國蒲夜店被捕獲，遭網民炮轟死性不改。

今日（4日）韓媒大爆勝利上月到峇里島展開9天旅行期間一腳踏兩船，逗留期間先後約會的兩女也並非劉惠媛。其中一名女生A某離開峇里島後，另一名女生B某便入住同一酒店，勝利約會兩女的行程一模一樣，安排兩女下榻同一酒店、享用相同美食、海邊靚景及咖啡店，可惜百密一疏，最終還是被B某識破。

韓媒便是接到B某爆料，指在A某的限時動態見到自己曾與勝利去過的酒店、餐廳、咖啡店及海邊的照片，向A某查問後確認對方確實曾與勝利同遊峇里島。A某表示與勝利於上月1日正式交往，並於9月21至25日一起在峇里島度假。而勝利跟一早認識的B某則是在9月7日闊別4年再碰面，當時勝利興奮邀請B某跟A某及另一名外國朋友用膳，當天亦是B某首次見到A某，兩人互相關注對方的社交網，但沒想到勝利與曾是曖昧對象的B某翻撻，他向B某聲稱已跟女友分手，提議2人一起去峇里島度假。勝利一邊致電B某卻又一邊傳短訊給A某，更分別約會2人吃午飯及晚飯，簡直就是完美的時間管理大師！

韓媒整理了勝利在峇里島約會A某的行程：

9月21日：仁川機場出發前往峇里島（勝利接機）

9月22日：高爾夫球場、夜店

9月23日：咖啡店、海邊（夕陽）、夜店

9月24日：餐廳、海邊、夜店

9月25日：離開峇里島（26日零晨1時5分）

勝利於9月25日晚23時45分送A某到機場，A某辦完出國手續離開後，勝利隨即趕往接B某機，時間為26日凌晨。A某接受韓媒訪問時表示沒想過自己被勝利劈腿，所以當接到B某電話時相當震驚，完全沒料到自己的度假行程竟然被勝利拿來約會另一女生，就連在海邊拍攝的照片角度也一模一樣。