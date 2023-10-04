巴黎時裝周︱緋聞男女Rami Malek與Emma情侶姿態現身

國際時裝界盛事《巴黎時裝周》昨日閉幕，兩大著名時裝品牌同日於當地舉行時裝騷，一眾來自世界各地的名人紅星均有盛裝現身，其中緋聞男女奧斯卡金像影帝Rami Malek和英國視后「戴妃」Emma Corrin首度以情侶姿態現身。

Rami與Emma上月因被狗仔隊多次影到外出約會而被爆出緋聞，而Emma昨日獲邀出席代言的品牌時裝騷，之後她與男友Rami在品牌舉辦的晚宴上會合，並大方地與同場的美國女星Sydney Sweeney合照。此外，一眾亞洲紅星包括韓國女團少女時代成員Yoon A、韓國女子組合TWICE日本成員Momo、韓國女團IVE成員張元英、香港女星倪晨曦以及內地女星董潔都有出席時裝騷及晚宴。

至於同日舉行的另一場騷亦吸引多位紅星出席，其中包括「Marvel隊長」金像影后貝兒娜森（Brie Larson）、「龍母」艾美莉克拉克（Emila Clarke）、美國樂壇天王Usher、西班牙影后彭妮露告絲（Penelope Cruz）、台灣男歌手周興哲以及台灣女星許瑋甯。

而先後與美國男星里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）傳緋聞的兩位女模Vittoria Ceretti和Gigi Hadid，繼上月在《米蘭時裝周》為同一時裝品牌行天橋後，2人昨日亦再次為同一品牌行騷，可謂冤家路窄！

圖片：Getty Images