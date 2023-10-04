全城競投「東張女神」　3大人氣女主持成大熱

無綫資訊節目《東張西望》，向來出名「女神」多，適逢今年係「東張+」頻道推出一周年，所以舉行問答遊戲，除問一條好簡單的問題外，最重要的是要求網友選出三位心目中最喜歡的「東張女神」，結果將在今晚（4日）《東張》節目內公布。

「東張女神」候選名單內全都是外勤採訪的女主持，分別有：李旻芳、吳幸美、何沛珈、梁敏巧、梁菁琳、黎寬怡、王嘉慧、陳瑞菱、陳懿德及廖倬竩。名單一出即引起網民熱議，眾女神為爭奪寶座亦各出奇謀密密上載美照拉票「吸Like」，更有網友綜合各方面後，3大人氣女主持成大熱門。

居高首位的是現年27歲，加入《東張》只有2年的何沛珈，社交平台粉絲人數，亦是10位女神中最多有9.7萬。有無綫新一代「咪神」封號的何沛珈，上月底先晒出一張Bra Top加除褲動作的美照，露出纖腰晒迷人鎖骨，看得一眾網民「嘩嘩聲」，誰料日前她又再上載側身黑色兩件頭的水着相，大晒渾圓臀部，來與網友慶「臀」圓，這招高明！

緊追其後的是常着小背心騷好身材，擁有7.5萬粉絲的梁敏巧；而加入節目8年，可以說是《東張》大師姐的李旻芳，則擁有5.6萬粉絲排第三，亦是10位候選人中唯一人妻，並獲網民力撐，指她有種少婦人妻味已經橫掃何妹妹。