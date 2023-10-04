【簡潔生活學】留下來的月餅盒

早陣子港府為振興「夜經濟」，推出「夜繽紛」活動，政府部門、私人機構、商場等也齊響應，適逢中秋節及國慶假期，人流好像變多，但到底旺「丁」旺不旺「財」？我就不知道了！

近兩年的港人移民潮，若然可趁這次假期回港探親共享天倫，順道遊玩一下，也是留下回憶的好機會。至於我，今年就和家人在外國欣賞月亮，主要是陪伴兒子升學，所以早在9月初已留在英國。

說起中秋，一定離不開月餅，而令人最煩惱是留下的月餅盒，由於夠「硬淨」，以前阿公阿婆都會用來存放貴重物品，現在當然很少來這套。隨着月餅款式千變萬化，加上餅盒設計新潮美觀，不再是嫦娥加個大月亮，自然也吸引了一批人想留作「收藏」。

如果真的合用，用來存放物品也是很環保的做法，但如果抱着留待他日看看有甚麼用，哪不如早日放手，決心拿去回收吧！

近幾年已有很多機構，包括：綠在區區、私人屋苑、大型屋邨都設有月餅盒回收箱，方便市民交予環保回收商循環再造。除此之外，也有商家推出回收月餅盒計劃，只要將乾淨的月餅盒送到指定商場或店舖，便可獲贈折扣優惠券或實用小禮品等等，這些都是鼓勵大眾積極減廢及循環再用。

看到這裏，假如你發現有些空着的月餅盒，趁快清理好送去回收，否則留在家中，不會變成首飾盒，最終淪為垃圾。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務網站創辦人

-日本及美國認證收納師

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