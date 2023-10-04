暗黑之光　Lambo House型過超跑

黑是一種極具個性的顏色，予人感覺沉穩、冷酷、型格、神秘，作為建築物的主調，可以凸顯其線條美與層次感，而今次介紹的建築概念「Lambo House」，不但有一身亮麗的黑色，更擁有貌似超跑的外形，創意無限，吸睛程度比起真正超跑有過之而無不及！

造型前衞

由CG Artist兼建築設計師Amin Moazzen設計的「Lambo House」，以意大利頂級跑車品牌的簡稱來命名，構思建於德國慕尼黑，周邊被自然環境包圍，作為度假避靜的處所最合適不過。從預想圖所見，外牆以黑色為主調的「Lambo House」，其上層造型最為獨特，貌似一輛黑色超跑的車身輪廓，設計前衞，充滿未來感，令人眼前一亮。

格調舒適

據設計師表示，建築面積為1,200平方米的「Lambo House」，預示了未來住宅的可能性。樓高3層的它，採用複式設計，配合大面積的落地玻璃窗，不但令生活空間變得開揚，也讓屋主可盡覽周邊的自然景觀。室內布置同樣以黑色為主調，輔以鮮艷的橙色作點綴，並融入大量帶有曲線元素的陳設，營造出有型而又舒適的格調。