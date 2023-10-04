陳庭欣自認應買則買　唔敢掂虛擬貨幣投資

藝人陳庭欣（Toby)今日到尖沙咀出席一財務公司的開幕儀式。Toby指已為該財務公司代言了多年，並為其拍攝了多個廣告，被問有否增加代言薪酬？Toby回道：「都有加少少嘅。」Toby亦言與該公司的老闆娘關係良好，會偶爾相約：「我哋都會約出嚟飲茶。（有冇取到經？）有啲朋友財政有困難佢哋會諗起我，咁我就會推介呢間公司畀佢哋。」她稱自己有一套理財方式：「我唔係啲好揮霍嘅人，我覺得應買則買，大部分嘅錢都用喺食嘢上，因為我鐘意食。」透露家中有一件大學時期的衣服，直到現在都不捨得扔。

談及虛擬貨幣投資，Toby指對此一竅不通：「我唔識㗎，我好傳統，我曾經聽過啲人同我講話買呢隻一定賺，呢啲一定唔好信，因為我曾經上當，不過好彩涉及金額唔多。」表示現在自己以銀行定期存款及投資買樓為主：「供樓最實際，不過聽講回報會低啲。」

提及同公司藝人鄭雋熹因與加密貨幣交易所JPEX一案相關被補，Toby稱並不清楚當中細節，表示：「依家投資嘅嘢太新啦，我哋呢啲普通市民，好似我阿媽咁嘅老人家根本就唔識呢啲嘢，所以大家千祈唔好輕易去相信。」並希望鄭雋熹可以盡快解決問題。