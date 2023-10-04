范冰冰胸襲釜山電影節　周潤發偕妻壓軸亮相紅氈

為期10天的《第28屆釜山國際電影節》於今日（4日）在韓國釜山海雲臺舉行開幕禮，大批紅星盛裝出席紅地氈，影片《綠夜》的內地女星范冰冰以一襲浮誇的紅色Deep V戰衣搶Fo，孖低胸上陣的拍檔李周映霸氣登場；宋仲基則與新片《禍亂》拍檔洪思彬及BIBI造勢；《毒戰2》車勝元與趙震雄以及與低胸示人的韓孝珠一起登場；韓片《蜘蛛窩》的林秀晶與Krystal及吳正世現身；日本片《Kyrie之歌》名導岩井俊二偕日本組合SixTONES成員松村北斗、廣瀨鈴；還有劉延錫、李聖旻及全鍾瑞等韓星，令會場星光熠熠。

深受韓迷愛戴的影星周潤發今年接梁朝偉棒，亮相釜山電影節，並獲頒「亞洲電影人獎」，以表揚他對電影的，是他相隔14年再訪韓跟影迷見面。他今晚與妻子壓軸亮相紅地氈，獲全場人士熱烈歡呼，並將於開幕禮上領取「亞洲電影人獎」。

大會讚揚發哥引領香港電影全盛期，把香港黑幫電影打造成世界性體裁，無論拍動作片、愛情片、喜劇及古裝片都能發揮精湛演技，成為亞洲最有人氣的演員。他主演的兩部經典電影《英雄本色》、《臥虎藏龍》以及最新作品《別叫我"賭神"》將於電影節的特別企劃單元「周潤發之英雄風發」中展映。

韓片《上流寄生族》的影帝宋康昊擔任開幕式主禮嘉賓，並由韓劇《非常律師禹英禑》女星朴恩斌出任主持，拍檔李帝勳因患上缺血性腸炎而缺席。今屆電影節將展映來自69個國家及地區的269部電影。