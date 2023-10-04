陳善渝演技顏值均獲讚　許俊豪暖男行為贏民心

無綫劇集《你好，我的大夫》收視、口碑不俗，日前兩集亦是劇中飾演張醫師的許俊豪(Lincoln)加分之作，劇中他大學時期已暗戀嘉應(蔡思貝飾)張醫師，在清勁(何廣沛飾)離開嘉應的10年間一直在女方身邊擔任天使角色，明知嘉應多年來仍心繫清勁，依然對她不離不棄、大小事務照顧周到。近日張醫師暖男指數升級，眼見清勁與嘉應仍深愛對方，張醫師表面上雖看似誓要與清勁一爭長短，但暗地裏卻幫二人化解誤會，除大方借出鎖匙讓清勁直入香閨照顧生病的嘉應，又主動介紹生意給嘉應助六君子醫舍度過財困。

昨晚張醫生鬧爆清勁當初拋下嘉應何等不負責任，並點醒清勁應提升能力值成為嘉應的好歸宿：「枉你仲想追番嘉應，你淨係識講理想咩都做唔好，我點可能將嘉應交畀你。」令人不禁想起韓劇中經常出現的完美男二，永遠悲劇式的付出卻得不到女主角青睞。之前在《愛上我的衰神》憑變態殺人狂角色贏盡熱話的Lincoln，這次大反轉演活「深情醫師」，網民讚不絕口之餘亦替其感不值。對於角色吸獲正評，Lincoln自覺還有很多進步空間，「多謝觀眾鍾意呢個角色，亦多謝監製同編劇寫咗一個咁完美嘅角色。我知都有網民係咁講話嘉應點解唔揀師兄，其實大家睇到大結局就會知道我哋最後嘅結果喇！」

Lincoln又指無論是《衰神》的變態欲望男，或是《大夫》的完美暖男，他都十分喜歡，因可讓觀眾見到他的不同面，並認同好人角色更難做：「因為要好寫實同投入生活、唔可以誇張，所以呢個角色令我明白更多演戲嘅要求。」為演活觀察入微的頂級中醫，Lincoln還將平時兼職做健身教練的一套融入角色：「都係拎番我現實對待客人嘅狀況同態度去投入角色。」他笑指角色造型方面，最特別之處是無論天氣多熱，他的服飾都必然是恤衫。

此外，劇中飾演有慣流產的娜娜(陳善渝飾)因渣男老公Vincent(謝東閔飾)不聽清勁勸阻令娜娜於調理期間第六度懷孕；Vincent得悉娜娜有病後不但未有予以關心，更鬧爆娜娜兼以「漏水花樽」貶低女方，遭網民鬧爆「渣中之渣」。另飾演娜娜的陳善渝同樣在網上掀起熱討，獲網民大讚有顏值有身材。陳善渝揣摩角色時坦言回想身邊朋友面對流產的事情，並代入他們的角度思考及感受，她謂:「原來真係好痛苦！除咗身體上要承受，還有心靈上嘅傷痛。明白到世上沒有必然的事，特別面對出生及離別，一切都好像是上天冥冥中的安排。」

她又多謝監製的考驗同時感謝劇中一眾演員的投入，「這幾場內心戲，讓我急速成長，瞬間變成一個，成熟又有歷練的女人。也是首次飾演這類型文戲，挑戰很大，壓力也相當大。」