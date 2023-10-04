Gin Lee獲粉絲送上驚喜慶祝　佛系開騷：時機啱嘅時候

歌手Gin Lee（李幸倪）轉投英皇娛樂，首支派台作品《Dum Dum》上架後，即橫掃五大流行音樂排行榜冠軍位置。而早前推出今年第3首歌曲《企好》日前亦成為五台冠軍歌曲，令她成為今年首位擁有兩首五台冠軍歌曲的歌手，氣勢強勁。

得知好消息後，粉絲亦為她送上驚喜慶祝。當日公司叫她回去開會，其實是粉絲們已在公司準備好氣球及蛋糕，待她一踏出𨋢門後，眾粉絲一擁而上兼歡呼:「恭喜阿Gin第二首五台冠軍歌《企好》，Yeah！」勁Surprise又興奮的她說：「好多謝Fans Club畀呢個Surprise我，Thank You。呢首歌可以攞到咁好嘅成績，第二首五台冠軍，你哋嘅功勞好大好大！多謝你哋嘅支持！加油！」

她表示聽到同事提到自己是今年首位有兩首五台冠軍歌曲的歌手時，對她來説是很大鼓勵：「呢個好成績對於我成個團隊，無論喺唱片公司嘅同事、成個製作音樂或者MV班底嘅團隊，同埋咁多Fans支持我，先有咁好嘅成績，所以我覺得好開心，同埋係一個好大動力。」

被問到如何答謝粉絲，她就透露現時正積極籌備官方歌迷會，希望10月可以正式成立：「最大原因係我好想凝聚呢班咁錫我嘅朋友，我亦都好錫佢哋，希望嚟緊有更多嘅機會可以近距離見到面。除咗會繼續做多啲好歌答謝番佢哋，都希望可以同佢哋一齊做多啲公益活動、唔同嘅互動，一齊成長。」至於會否開騷報答粉絲，她表示已經有好多人問幾時開Show，其實已跟公司計劃好：「我唔想太快做呢件事，因為想儲多啲新歌。依家嘅我無論心態、整個歌路，各方面都有一個好大嘅轉變，我想儲多啲呢一個階段嘅我嘅歌，時機啱嘅時候，演唱會就會發生。大家，等我！」

接近年尾，她今年第四首作品《後人類的美麗與哀愁》亦剛剛派台，她留意到網民及歌迷對新歌都有不同意見，無論唱法及曲風，説道：「呢個就係我喺年初嘅時候講，今年會一路出歌，同埋每一次出歌都希望可以帶到啲新嘅元素、唔同嘅驚喜畀大家。我會繼續朝住呢個目標，繼續一路出唔同曲風嘅歌。」