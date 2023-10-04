高挑腿長　狂放又搶韁

日本AV女優除咗美乳以及美尻，仲有好多地方能夠深深吸引到大家嘅眼球！AV業界資深人士神仙乙表示認同，好似高挑女優嘅美腿咁，唔單止又修長又光滑，佢哋更會施展腿功引爆男優，睇到人爽歪歪呀！

腳尖撩動

喺S1出品嘅《夾着雙腿的「楓」姐姐》入面，楓富愛除咗人靚波正，仲擁有一對修長又白滑嘅美腿，不知幾多人為佢而瘋狂！今次愛妹一於將其腳技加以發揮，更扮成四個不同角色增添趣味，例如佢化身女僕嘅時候，會用黑絲襪美腿摩擦男優，而化身做按摩技師時，就會先嚟個踩背，然後再細心用腳尖撩動男優嘅架生！愛妹除咗用腳嚟引爆男優，玩騎乘時亦會利用雙腿發力嚟加快速度，令床戰更加精彩！

情不自禁

於PREMIUM推出嘅《當我照顧倒地的美女老師並將她送回家時》當中，後生仔大雄喺夜晚行行吓街，巧遇相識並傾慕已久嘅女教師白峰美羽，見到對方唔小心跌倒，即刻上前攙扶，而美羽見大雄咁好人又咁熱心，不禁有少少感動，於是邀請大雄去佢屋企。當大雄扶美羽上床休息之後，見到一對白滑美腿當堂情不自禁，於是伸手又摸又錫，美羽初時感到不知所措，但係好快就被大雄嘅熱情搞到情慾高漲，兩人仲嚟個瘋狂激戰，由大床玩到浴室，再由浴室玩到出大廳，更由夜晚砌到第二朝添！

慾火高漲

同樣由片廠PREMIUM製作嘅《現役護士AV出道，你也可能被榨乾》，講述佐野由真本身係一名看護，除咗靚女又好波，仲擁有5呎7吋高挑身材，同時亦係一個無男不歡嘅慾女，佢之所以下海拍AV，正係想解決高漲嘅慾火。由於真妹生得太高，男優要同佢玩推車仔都玩唔到，好在佢玩騎乘位一樣冇問題！喺片場拍完一幕激戰，由真仲未夠喉，連片場嘅工作人員都勾引埋上床，之後更出街獵男開房，睇嚟下次真係要搵返十個八個男優嚟招呼佢喇！

簡評

雖然本仙一直都係胸奴，但係修長美腿一樣可以吸引到本仙注意，就好似今次為大家介紹嘅「長腿美人系列」咁，當中嘅女優又高挑又靚女，的確係別有一番吸引力！喺3部作品中，本仙最鍾意楓富愛主演嘅《夾着雙腿的「楓」姐姐》，因為愛妹氣質綺麗迷人，肌膚白滑身材又夠高挑，喺演出中大玩變裝之餘，仲同男優大玩素股、腳仔擦槍、黑絲襪摩擦等等，將長腿嘅美態同優勢盡情發揮，真係好好睇呀！