賴慰玲張振朗朱敏瀚互訴心聲　大派洋葱勁催淚

無綫旅遊節目《約埋班Friend去旅行》今晚(4日)播映最後一集，今集是「反黑團友」完結篇，張振朗、賴慰玲(Winki)和朱敏瀚首個行程是學整朱古力，期間朱仔瘋狂出招撩靚女廚師，惟靚女廚師唔受落兼多番請他食檸檬。之後三人大玩越野 Segway，朱仔和Winki挑戰高難度動作時險些仆倒；振朗玩玩吓則突然嗌休息，Winki趁機揶揄他謂：「又暈Segway浪，正廢柴！」翌日天都未光，三人便撐船仔去到悉尼大橋睇日出，惟「晨光第一線」出現時發生小插曲，令到三人無緣欣賞最完美日出，十分可惜。

去到節目尾聲，他們摸着酒杯底訴心聲，更開啟感性Mode大派洋葱！講到對大家的第一印象，Winki坦言覺得朱敏瀚深不可測：「嗰陣唔知佢諗緊咩，今次呢個Trip認識佢多咗。」振朗笑言：「其實朱仔係一個宅男嚟。」Winki衝口而出：「毒Ｘ，呢句Cut咗佢！」振朗則透露與朱仔拍攝《機場特警》時認識：「佢當時好似一個小Baby，唔會點出聲，要瘋狂撩佢玩。」後來振朗做了一個驚人舉動成功與朱仔「破冰」，朱仔回憶起當時的畫面亦不禁爆笑！

再問到有甚麼心底話時，感性的振朗和Winki 各自講了一句真摰的真心話，即時引爆全場淚點，場面感人。至於相對寡言的朱仔亦難得敞開心扉，對着Winki說：「每次喺化妝間見到你，你都會叫我唔好望咁耐，因為你一定會喊。覺得你好似好大壓力咁，希望你將來流嘅係開心嘅眼淚。」之後再對住振朗說：「好多謝佢喺我演藝生涯中Lead住我，如果唔係喺《機場特警》遇到佢，我條路會係第二條路嚟。」感性的振朗聽畢感動到眼濕濕，谷到面都紅晒！