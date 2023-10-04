JPEX案︱鄭雋熹疑以林穎彤朋友身份　邀攝影師太太拍廣告

JPEX無牌經營風波未停息，今日(4日)再有2人懷疑涉案被捕，案件至今共拘捕20人。據了解其中1名被捕者為無綫藝人鄭雋熹，他早前與另一名無綫藝人林穎彤(Bella)涉及一宗公眾地方行為不檢而被捕。對於鄭雋熹被捕一事，無綫即與他劃清界線，向傳媒直指「相關事件屬個人行為，並不代表本台立場。」

其實，早在7月時，疑似鄭雋熹及疑似林穎彤已有所行動，曾向其他人介紹以百萬元酬勞邀拍JPEX廣告兼推薦藝人，而其中一位事主乃名攝影師劉翁的太太柳瑩(Rani）。上月JPEX風波一爆出時，Rani於社交網留言及Po手機對話截圖，文中她謂：「憑良心做事避過一劫，定係純粹有運氣？如果有留意香港新聞，呢兩日最熱烈討論係虛擬貨幣圈子JPEX被證監會收皮，傳聞苦主們總共12億港幣攞唔返出嚟......話說，7月21日我收到一個藝人朋友嘅短訊，介紹JPEX搵我拍一輯新嘅廣告，連埋推薦藝人，Budget給我七位數。我查閱JPEX公司背景同生意手法，一邊睇company profile一邊產生不安嘅感覺。當然，好多人做生意唔會理個客做咩，會呃自己話，個客做咩關我咩事，見到七位數梗係落袋先算，搵食啫。但我同老公講，呢啲錢我哋未必賺到，如果我去搵藝人我驚害咗藝人，不如我開一個天價比JPEX，等佢知難而退，搵第二間做。劉翁同意我嘅諗法，做嘢要過到自己良心。既然老公比我話事，我就開咗一個對方都嚇親嘅價錢俾佢，輕易地解決咗個問題......如果兩個月前我接咗呢個JOB，現在的我應該會有很大麻煩吧。」而Rani Po出的對話截圖中，與她對話的人正是「阿熹」，他最初打招呼時更向Rani留言：「Hello Rain你好，我係Bella朋友呀熹。」而東網記者之前亦曾向Bella問及此時，當時她回覆謂：「咁奇怪？我冇推介人喎！我自己都完全唔識呢方面嘅嘢！」

而Bella早前已被指忽然富貴，狂晒多個名牌包包，當時她指自己做了很多年工作，之後亦會搞網上節目，所以買禮物氹自己。