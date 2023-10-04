方力申大談「湊仔經」　唔敢生仔因太杞人憂天

藝人林寶玉（Connie)，方力申，洪天明及黃嘉雯等今日（4日）出席活動。開辦了游泳學校的方力申大談「教仔經」，指這個年代的小朋友比較辛苦：「依家啲小朋友樣樣都要學，要能歌善舞，以前我哋打風唔使返學，依家佢哋要上網課。」又表示作為家長需要多加留意孩子們的情緒問題：「當每個小朋友都學咁多嘢，都咁叻嘅時候，佢哋要點樣面對失敗同挫折，當每個家長都想自己小朋友贏，都係虎媽虎爸嘅時候，要學店樣去抗壓，所以依家啲小朋友又要聰明，又要四肢發達，又要識得控制情緒。」大嘆不論是做家長還是小朋友都不容易，問這些是不是不生育的原因？他回：「我驚呀！又驚小朋友健康，又要驚佢唔夠靚，驚佢唔夠聰明，我自己有啲杞人憂天。」

提到鄧麗欣（Stephy)舉辦演唱會，問有沒有受邀作嘉賓？他說：「我嗰日做舞台劇撞期，（咁加場會去睇？）我哋有聯絡，講話我都想去睇佢演唱會，不過去唔到，我哋有互相祝大家Good Show 。」避談會否帶女朋友去看Stephy演唱會道：「我唔可以代表佢答，但佢會嚟睇我舞台劇。」

至於現時身兼經理人、藝人及美容公司老闆三個身份的Connie，談及薛影儀（阿儀）時，她指雙方可以在這段時間內冷靜一下，又謂現在基本上都放下了：「已經冇太大感覺，而且最近實在太忙，我比較關心自己嘅工作，公司嚟緊有上市活動要處理，（係咪依家唔再擔心搶藝人風頭？）都係㗎，因為此終做得經理人都要顧及自己藝人，咁今日我係以亞洲小姐嘅身份出席，就可以打扮得盡情少少。（會唔會物色新人？）眼前會專注係台灣女團選秀上面。（會唔會搵人代替阿儀？）冇任何人可以代替邊個，培育新人對娛樂圈嚟講好緊要，要多啲培育新人先可以令娛樂圈更加蓬勃，所以我覺得呢個係我作為經理人嘅職責（搵聽教啲？）我覺得兩個人相處無論咩身份都一定會有磨擦，經一事我會知道咩位可以做得更好，吸取唔同意見，會令我進步。」透露如果有合適的活動及工作，會繼續以藝人的身份參與。