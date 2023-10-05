【是日通勝】

農曆八月廿一

癸卯年 辛酉月 丙申日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午5時至7時、上午7時至9時、下午5時至7時

宜：祭祀、掃舍、安葬

忌：安床、作灶、置產

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：3、10、24

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：工作運稍遜，只有將勤補拙才可走出困局。

金牛座：愛與不愛要問自己，處理感情問題忌拖拉！

雙子座：不夠主動是大忌，易令感情問題日趨惡化。

巨蟹座：做事忌得過且過，目標清晰才可遠離衰運。

獅子座：事業遇阻力，別以為懂得拍馬屁就能過關！

處女座：投資忌不自量力，意氣用事易中小人圈套。

天秤座：獲好運加持，按自己想法行事，得心應手！

天蠍座：健康響警號，要注意多菜少肉，切忌偏食。

人馬座：事業運強，無後顧之憂，可放膽追尋夢想。

山羊座：待人接物若做到問心無愧，運勢差極有限。

水瓶座：整體運勢不錯，惟獨處理感情問題要小心。

雙魚座：人逢喜事精神爽，讓自己做些感興趣的事。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）馬 事業旺

（跌）虎 煩惱多

鼠：工作上傳來好消息，助紓緩身心壓力。

牛：身邊出現條件不錯的異性，令你心動。

虎：是日沖煞，受瑣事拖累，心情陷低谷。

兔：被人拖後腿，手頭工作無法順利進行。

龍：工作能力突出，易獲上司與同事認可。

蛇：親和力強，人品受讚許，好事自然來。

馬：付出與收穫不成正比，需要開源節流。

羊：做事認真，工作創佳績，滿足感大增。

猴：運勢平穩，精神飽滿，做事信心十足。

雞：做好本分，努力工作，成功指日可待。

狗：事業運不穩，再不醒醒定定會有麻煩。

豬：運勢弱，凡事順其自然，宜量力而為。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

容易相信別人的面相特徵

有些人性格單純，容易相信別人，甚至被人利用，但又有些人對別人處處提防。以下一起看看容易相信別人的面相特徵吧！

1.大眼睛

眼睛大的人，通常性格單純，開朗活潑，心胸比較闊，不計較小節，沒有甚麼機心。在一般情況下，別人說甚麼都會輕易地相信，即使是不相識的人，他們也毫無防備之心。

2.眼神飄忽

眼睛是心靈的窗戶，反映內心世界，一個人的精氣神是怎麼也無法掩蓋的。眼神堅毅的人，通常充滿自信，內心強大。相反，眼神看上去飄忽不定的人，內心不夠強大，很容易受別人影響，或根據周圍環境而改變想法。

3.人中短

人中短小的人，個性較被動，缺少企圖心，思慮不太慎密，易產生自我矛盾的心態。容易信任別人有好的一面也有不好的一面，好的一面是不會走偏，只要多遇貴人就可成功，不利的是很容易聽信別人的片面之詞，不會去細想別人說的話是真是假，因而被人利用。