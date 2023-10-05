星玄︱謝安琪解放「胸器」激凸開騷　自認淫Kay超爆

今日係10月5號農曆八月廿一，幸運星係雙魚座，人逢喜事精神爽，應該畀自己做啲感興趣嘅事。最索人妻謝安琪（Kay）就係雙魚女，佢近年都好多搞作開鋪頭賣衫又拍戲拍劇，早幾日先參加完《未來音樂祭2023》大騷歌喉，不過呢個音樂節都幾多阻滯，開騷前公開告急話門票只係賣出咗3成。Kay當時就話好多嘢係無法控制，但自己會努力做好呈現最好嘅演出，當日着住件緊身低胸Top壓軸登場，又索唱功又掂成功Rock爆全場！

最近佢受訪仲主動提起「淫Kay」呢個花名，話覺得係一個另類讚美，由以前好嬲到接受呢個名Kay真係有好大嘅進步，面對咩問題心態都咁正面，難怪話你精神爽利！

是日最旺生肖係馬，事業旺到爆撈乜都風生水起，不過就容易搵得多使得多，所以記得要積殼防饑！男團ERROR成員阿Dee（何啟華）就係屬馬，佢近年不停拍戲，今年年頭仲有份參演香港電影史上第一部破億票房嘅電影，個個大讚佢演技進步咗好多事業果然又旺又勁！可惜早排阿Dee有份合資嘅餐廳被爆欠債，所以真係要聽好好計劃財富嘅分配同運用，咁就唔怕有突發嘢！