群星越洋搵食　妮歌潔曼收千萬薪酬與狗仔談情

荷里活「好戲之人」羅拔迪尼路（Robert de Niro）向來甚少拍廣告，而早前他被傳破天荒為英國一交通網路公司拍廣告，在廣告中他將再次飾演「司機」並大拋當年在電影代表作《的士司機》（Taxi Driver）的金句。

除了迪尼路之外，近年亦有好多荷里活巨星紛紛越洋到英國拍廣告。例如另一金像巨星森姆積遜（Samuel L Jackson）最近亦為英國一間麵包公司拍廣告。而廣告亦已播出，在廣告中還有他的代表作《危險人物》（Pulp Fiction）風格的音樂襯底。在森姆之前，多位荷里活紅星包括史泰龍（Sylvester Stallone）、迪尼路及佐治古尼（George Clooney）都有為同一麵包品牌拍過廣告。森姆拍英國品牌廣告，他的《危》女拍檔奧瑪花曼（Uma Thurman）2007年亦曾以100萬英鎊（約960萬港元）的酬金拍攝英國大亨布蘭森（Richard Branson）開辦的傳媒公司廣告。整個廣告她只是對住個鏡頭齋talk就已可以收錢，認真易執！

此外，奧斯卡金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）於2015年亦以150萬英鎊（約1,440萬港元）的超高薪酬為英國一格價網拍廣告，與CGI狗仔大做對手戲。不過「一山還有一山高」妮歌的廣告費未算最高，「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）幾年前曾以200萬英鎊（約1,920萬港元）的「天價」為英國一電訊公司拍廣告。在廣告中他為了接受wi-fi信號而化身《職業特工隊》（Mission:Impossible）中的湯告魯斯（Tom Cruise）懸掛在直昇機高空上，十分搞笑！