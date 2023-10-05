劉佩玥出Po教投資？無辜中槍成騙案「幫兇」

劉佩玥（Moon）、林盛斌（Bob）等藝人近日被不法之徒冒名，於網上聲稱開班教投資，連日來瘋狂出Po，由於事態嚴重，兩人先後到執法部門備案，並且在社交平台呼籲粉絲，千萬不要上當！

近年網上騙案愈來愈嚴重，繼馮盈盈後，近日再出現大量藝人被冒名開投資班，除了Moon以及Bob之外，還有麥明詩、玄學家蘇民峰等，騙徒盜用眾人社交平台的照片，還用他們的甫文起首，然後再加長句子，以「移花接木」形式呃人，仿真度相當高。麥明詩日前已於社交平台，留言「FAKE」澄清此事，Bob和Moon亦發文澄清，並且先後到執法部門備案。

呼籲粉絲多多小心

對於無辜被冒名，Moon昨受訪時表示：「呢個係騙徒登出嚟嘅假廣告，我從來無開設呢啲專頁或專欄，全部都係假冒。各位要小心留意，提防被騙！（會唔會好嬲？）一定要冷靜處理，所以第一時間就是同公司（TVB）講同去執法部門備案。」

同樣成為目標的Bob，前晚其公司發出嚴正聲明澄清事件，他亦有跟粉絲解釋相關甫文，他謂：「依家可以做嘅，就係喺自己嘅平台澄清同呼籲，我同我同事亦會不斷舉報，希望減少受騙嘅人。」