張寶兒「一家三口」吸金　袁偉豪同BB講數

藝人袁偉豪與太太張寶兒早前「一家三口」拍廣告，寶兒指拍攝時雖已懷胎6個月，但BB相當識做，未有突然「長大」，好讓她繼續以靚靚身形示人，故將酬勞全數撥入BB成長基金以作獎勵。

袁偉豪與張寶兒結婚3年，寶兒今年6月宣布懷孕，但未有停工，還預告密密接Job搵奶粉錢，話口未完，一個月後即接下汽車品牌廣告，首度「一家三口」亮相！當時懷孕6個月的她勝在收得好，驟眼看來絲毫未見孕味，她接受東網訪問時，笑指老公拍攝前跟腹中BB談判：「個廣告唔係想Focus小朋友，係講一對Couple，所以袁生同BB講拍完廣告先好大，BB好聽話，個肚真係喺拍完之後突然變大！（酬勞歸你？）全數撥入BB成長基金。」

距離預產期尚有一個月，她透露現時身體狀況良好，但「走佬袋」只準備了一半：「人哋話一準備BB就會嚟，其實依家都進入直路，BB喺身體入面大得好快，比之前重咗8、9kg，因為一直冇用托腹帶而搞到骨痛，呢兩日用番就冇咁痛。（幾時公布性別？）未呀！不過影咗孕照，好快同大家分享。」

穿梭兩地陪安胎

她指老公現時連拍兩劇，其中一套要北上開工，但也會抽空返港照顧她：「佢一冇通告就會返嚟幾日，不過我OK，只要留意瞓覺姿勢。（有冇抽筋？）試過一次。（呢排唔接工作？）睇工作性質，做到都會做，不過人多地方就唔去。」

至於準爸爸袁偉豪表示心情尚未緊張，但很期待BB出世：「每日都驚有啲嘢漏咗。（請定假未？）預產期11月中，已經分別同兩套劇嘅劇組請定假，好在佢哋協調得好好，有足夠時間畀我休息。」