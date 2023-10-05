梁樂童自感幸運　比賽後出新歌

HOY TV選秀節目《就是青春》學員梁樂童（Stephanie）雖然比賽中未能打入三甲，但機會多多，除是比賽后，比冠軍得主洪韻騏（Wincy）更快推出新歌《心甘情願》，更添電視台熱度播放《雲襄傳》的香港版主題曲外，又被安排在飲食節目，正開展星途。

日前Stephanie接受專訪時表示自感幸運，雖然在比賽中沒出名次，但總算較快推出個人單曲，感謝公司給予機會。問可覺得比冠軍更厲利，她不諱言：「有呀，其實做歌手真的是我由細到大的夢想。」

Stephanie除了推出新歌，還要參加飲食節目，現年24歲，正職是畫畫老師的她，無疑是很大的挑戰，她說：「拍飲食節目同比賽系完全兩樣呃同感嘢嚟感，我覺得自己都好彩，因為我都喺新城贊助節目《四四六六拆掂渠》，鄭啟泰渠哋教咗我可以很多嘢，到口才，但仲有很多進步空間，仲希望睇到，除了咗喺《就是青春》中令人感動的表演外，我仲還有另外一面。」她又表示都擔心在飲食節目中不停吃會胖，所以自己打算只在開拍時吃東西，其他時間一律禁食。

她的偶像是鄧紫棋（G.E.M.），當然期望有機會跟樂壇小巨肺合作，她大讚：「我好鍾意佢嘅聲音，（佢成日畀人話鳩叫？）我都努力梗，但唔係學佢，我唱歌同平時講嘢有少少唔一樣感覺，我唱歌把聲會厚實啲，覺得可以學鄧紫棋前輩嘅歌路。」她亦有嘗試作曲，希望有機會被公司錄用。