恨試臭豆腐　Tsubaki Factory港騷想同粉絲跳舞

日本偶像女團Tsubaki Factory出道8年，本月14日將來港於九展Music Zone舉行首次香港演唱會。成員早前越洋接受本報訪問，談到首次港騷，成員八木栞坦言十分期待，成員新沼希空則表示印象中香港粉絲十分熱情，對即將舉行的港騷感到很興奮。

組合剛推出新單曲《勇氣It's my life!/只是幻想的話自由」/不過...沒關係》，將於秋天離隊長的山岸理子透露雖然是她最後參與的細碟，但拍攝MV時卻經歷了很多第一次，包括首次穿校服及辣妹造示人，令她很難忘。成員谷本安美則表示《只是幻想的話自由》舞步很有趣，希望歌迷可以在演唱會上與她們一齊跳。

年紀最小的15歲成員豫風瑠乃，早前在演唱會上跟大師姐矢口真里及辻希美重組「Mini Morning」合唱，她坦言心情緊張，而且練習時間不足，幸好她小時候跟妹妹模仿「Mini Morning」，故能順利應付。對於不少粉絲指她似足大師姐加護亞依，她感到很開心，又自爆連家人都覺得相似。

此外，喜愛下廚的八木今次來港想學煮糖醋排骨及東坡肉，笑言送飯會很好吃。而成員小野瑞穗得知臭豆腐味道很強烈，來港很想試食。