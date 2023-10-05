英健朗攬實李蔓瑩忍唔到笑　玩速食愛情頭貼頭

宅男女神李蔓瑩（Renee）最近為獨立歌手英健朗（小占）的新歌《香檳式戀愛》MV擔任女主角。新歌由小占親自負責作曲及填詞，以香檳比喻「閃電式」戀愛態度，閃電拍拖，然後閃電分手。MV中有兩人在沙灘上喝香檳、嬉戲、幾乎頭貼頭的壁咚場口，末段小占更緊抱女神Renee，小占指對方是他圈中最好的朋友，亦是他入行第一個女拍檔，故MV女主角不作他選。講到拍攝趣事，他笑言：「MV入面要好甜、好甜嗰種，點知我哋成日忍唔到笑，係咁NG，導演仲嫌我哋唔夠Sweet。」小占透露這次的MV拍攝過程一波三折，原定找來於電視台合作多年的導演朋友幫忙，可惜拍攝前數天，導演不幸感染新冠，唯有延期拍攝：「之後因為檔期問題，我搵咗另一位導演朋友拍，點知佢都中咗招，又要再延遲，好彩最後都順利拍到，拍嗰日個天仲好藍、好靚，完全配合晒首歌個夏日風，真係好開心。」

小占稱歌曲靈感源自身旁的男同性戀朋友：「每次見佢都換男友，我哋成班朋友都羨慕㗎。呢個朋友嘅愛情觀係，『如果啤酒冇咗氣，你會唔會飲？總之有氣嗰陣飲過、醉過就夠啦，冇咗氣，夾硬飲都冇意思，不給開支新嘅。』初初我覺得好衰，但係諗諗吓，如果將呢套放落10年、20年嘅感情入面，其實道理都一樣。」小占認為勉強的感情無幸福，於賞味期限裏好好珍惜彼此。

小占由舞台劇演員到《全民造星II》，然後為電視台擔任主持，直到現在以獨立歌手的身份發展，也從未放棄他的音樂夢，他說：「離開咁電視台咁耐，我發現自己依然好鍾意唱歌同演戲，我見到音樂真係可以淨化人嘅心，我好希望可以藉住自己嘅歌幫到人，又可以維生，呢個係我嘅目標。」