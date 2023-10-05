開心做容祖兒師妹　鄧小巧讚欣宜堅強又叻女

成為樂壇天后容祖兒師妹的鄧小巧推出全新歌曲《瀟灑》，日前她接受訪問時，指加盟英皇後，對之前的憂慮一掃而空：「都擔心過大公司難溝通同埋有一大堆僵硬制度，但原來唔係，畀咗好大自由度我，同埋簽我嗰個高層，講咗佢覺得我嘅優點出嚟。（係咩呢？）唔講，講咗出嚟會畀我覺得我好自大。（被要求作歌畀同門？）我產量好低，佢亦冇呢個要求，反而我有個心寫畀適合嘅其他人，我鍾意寫詞。」

她又謂最開心師姐是陳慧嫻，指慧嫻亦是其兄長的偶像，所以讀小學至中學階段經常被慧嫻的歌曲洗腦，她充滿冀望謂：「暫時未有機會見過慧嫻姐姐，希望有機會喺佢面前唱《玻璃窗的愛》。」

談及推出新歌可會亮相無綫宣傳？她謂已錄影ViuTV的音樂節目《Chill Club》:「但無綫暫時未搵我，我等公司安排。」至於可冇興趣返內地演出，她則說暫時將重點放在香港市場：「我啲歌都係廣東歌，都想試國語歌，我都係聽台灣、新加坡歌手歌長大，我另一兩個偶像係蔡健雅同孫燕姿。（但返內地先搵到錢喎？）都唔係以錢行先，都係人生嘅成就感，對香港好有感情。」

至於其好友鄭欣宜「休息」中？她則說有聯絡對方，但未有回覆，不過6月24日有祝她生日快樂：「佢仲話Miss You，佢同我報平安，都係我好好嘅生日禮物，（傳佢有患上抑鬱症？）我唔擔心佢，因為我覺得係個好堅強嘅人，係叻女，我冇約佢，如果佢想要空間，做朋友要畀空間佢，佢覆唔覆我都好，其實我哋4月時一齊飲過咖啡，嗰時我覺得佢幾開心架。」

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場地：Mini central 迷你中環