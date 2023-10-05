秋冬季來到　整理潤唇膏5大效用

天氣逐漸乾燥，潤唇膏是秋冬季必不可少的護膚品，可以有效防止口唇爆坼、出現唇紋。不少女明星都有分享，其手袋中一定會有潤唇膏。但其實無色潤唇膏除了可以滋潤唇部皮膚之外，還有很多好處。而且其體積細方便攜帶，因此大家不妨常備潤唇膏，以備不時之需。

1. 修改局部妝容

底妝是最先畫的步驟，接着就會畫彩妝部分，包括眼妝、胭脂、打亮還有唇妝等。有時候大家可能會在眼妝部分，手抖將眼線畫歪，如果用卸妝來修改，就不會小心溶解掉底層的眼妝。因此，大家可以先用棉花棒沾一些潤唇膏塗在畫錯的眼線上並抹走，就可以重新再畫眼線了。

2. 防止新鞋刮腳

由於新鞋皮質較硬，而且鞋子多是固定鞋型，並不是十分適合每個人的腳，因此新鞋穿上腳有機會造成「刮腳」的情況，腳踝處更會磨出水泡，令腳部皮膚變得粗糙。大家只要將潤唇膏塗在容易刮腳的肌膚上就可以減少肌膚與鞋面的摩擦，也不會對新鞋或腳部肌膚造成損傷，可謂是一舉兩得。

3. 軟化手指角質

不是專業的美甲師，沒有專業的護甲工具，也想要好好保護指甲周圍的肌膚。大家可以選擇含有乳木果或椰子油等有超強滋潤成分的潤唇膏，塗在指甲邊緣。搭配輕柔的按摩手法即可令角質層的軟化，防止指甲邊緣長倒刺。

4. 當成定形髮膠

即使是在家中花很長時間做好造型，出門遇上大風的天氣，也會瞬間讓大家的髮型化為烏有。這時候，大家只需要簡單將潤唇膏拿出，以手指蘸取部分潤唇膏，塗在被狂風吹亂的碎髮上，頭髮就會變得非常服帖。不過需要注意的是，只適合整理小量碎髮。

5. 讓香水留香時間更久

無論有否添加酒精的香水，香味都會隨着時間逐漸變淡，而市面上入門級別的淡香精更容易揮發，常常是出門搭車，到達目的地就已經沒有氣味。如果想要將香味留得更久，大家可以在噴香水處先塗上潤唇膏，接着再噴上香水，這樣即使是過了很長時間，也會有淡淡的香味圍繞在身邊。