蔡明思愛女中招熱痙攣反白眼　6護士包圍急救

前Super Girls成員蔡明思（Jessica）2019年同台灣老公陳冠廷（Steven）結婚，去年誕下愛女Sersi，佢都鮮有幕前工作，專心湊B。前晚（3日）Jessica發文，指1歲半大囡囡突然發燒引致抽搐「熱痙攣」，高燒持續三日後終於可以報平安：「Sersi出院了，謝謝大家關心。」

Jessica指囡囡喺短短6小時內，發燒至39.5度，加上covid係兩條線，即使佢已經畀咗退燒藥，但阿女身體突然奇怪地抽搐咗幾下，之後雙眼突然向上望，嚇到佢即刻打999：「怎知道入到病房時sersi 突然再次抽搐。這次跟之前不一樣，是整個身伸直，腳板彎曲，不停抽搐，時間長達3分鐘沒有停過，之後她閉上眼睛睡着了，連一聲哭聲都沒有，像暈倒過去一樣。到現在那個場面我還歷歷在目😢心超痛，超級無助！

雖然醫生解釋了很多，但我完全沒辦法放心。 我一直強忍着自己的情緒，把事情處理好之後，跟家人交代事情經過時才開始流眼淚。我忍得很辛苦，真的很害怕😭」

佢仲講到最嚴峻時，醫院有6個姑娘喺囡囡身邊，但冇任何人可以幫佢，亦唔敢掂佢：「我嚇到連哭的力氣都沒有，異常地冷靜的自己當時在想我會不會失去她，我接下來要怎樣prepare自己的心態去接受接下來的事情。一想到這裏，我的心就很難過，很害怕😢😭打到這裏我又開始眼紅了，這次真的把我和Steven都嚇壞了！」

Jessica又透露囡囡好番後都有冧爆行為回饋媽咪：「雖然她還很細，不一定懂得表達或知道媽媽很擔心，但那天我問Do you love mama？她伸手摸了我的臉一下，雖然她不知道甚麼是love，但她的這個行為，我就知道她很愛我，她知道無論她在那裏，媽媽都會陪著她，照顧她，直到永遠永遠！」圈中好友吳若希、江若琳均留言安慰。