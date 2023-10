再唱中文歌！鄭恩地變身媒人幫粉絲搵女友

韓國女團Apink主音鄭恩地昨晚(4日)起一連兩晚假旺角麥花臣場館開騷,是她繼今年2月之後,相隔不足一年再來港舉行安可演唱會。

昨晚的演出在晚上8時開始,鄭恩地以一身牛仔造型晒腿現身,隨即唱出《Journey For Myself》及《Away》,狂飆高音晒強勁唱功。她之後跟大家打招呼,並說:「你們過得好嗎?我好想念你們!」她表示來到現場發現粉絲比她還要興奮,令她覺得好高興,她又指為了讓大家可以聽到更多歌曲而特別修改歌單,包括會有翻唱的歌曲,當聽到粉絲興奮地歡呼,她便用廣東話講「心心」回應。

唱到《Hopefully Sky》時,突然有觀眾舉手求助指有粉絲不適暈倒,鄭恩地見狀便立即暫停演出,幸好該粉絲其後恢復意識,由救護人員帶離會場接受治療,鄭恩地之後再從頭唱出歌曲,又叫現場觀眾用手機拍下並將影片發給該粉絲。

鄭恩地之後公開出發時及來港後的照片,包括她去品嘗四川菜的照片,她又自爆昨日去了銅鑼灣:「我今次沒有帶T-Shirt來香港,今早去買了好多,現在變成了T-Shirt富翁!」

而上次來港時唱了台灣愛情電影《月老》的主題曲《如果可以》的她,今次演繹台灣「天生歌姬」A-Lin(黃麗玲)的歌曲《摯友》,又翻唱Shawn Mendes的《There's Nothing Holdin' Me Back》及Lewis Capaldi的《Someone You Loved》。

到了實現粉絲願望的環節,鄭恩地應要求做出撒嬌動作和即席跳最近Hit爆的《Smoke》舞步,而一位男粉絲表示沒有女朋友,鄭恩地即變身媒人,邀請該男粉絲及另外2名女粉絲上台,並搞笑地叫該男粉絲選出心儀的女粉絲,雖然最後未能配對成功,但3人均能跟鄭恩地合照及擊掌,皆大歡喜!

鄭恩地在安可環節驚喜現身台下,繞場一周跟粉絲近距離見面,她表示很想快些再與港迷見面,又坦言很想與Apink的隊友一起表演,回韓後會跟成員商議,她最後送上《Blue Whale》一曲,為演唱會劃上完美句號。