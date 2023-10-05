金秋蟹肥 必食大閘蟹之餘仲有佢
2023年10月05日 15:00
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正所謂金秋蟹肥，這季節正值各種螃蟹肥美之時，當中必試的是爆膏大閘蟹，另有超靚外形、肉質鮮甜的水晶蟹，想食膏定肉都有得揀，蟹癡一於擦個夠！
爆膏大閘蟹加特色美饌
大閘蟹離不開江蘇，粵菜食府翠亨邨每年都會揀選正宗的江蘇大閘蟹入饌，炮製出令人垂涎的豐盛蟹宴！今年亦不例外，團隊用上爆膏大閘蟹為主角，帶來珍味大閘蟹宴的「大閘蟹燒乳鴿套餐」及「尊尚鮮香大閘蟹套餐」（兩位起/需1天前預訂）。前者有兩隻4両重的清蒸大閘蟹，肉鮮膏香，令人回味；還有蟹粉扒豆胚、蟹粉帶子炒飯，加上餐廳招牌脆皮燒乳鴿等。後者的套餐則有清蒸6両重頂級大閘蟹、蟹黃濃香的生拆蟹粉小籠包、意大利黑醋蟹粉花膠春卷、萵筍炒石斑魚絲等多道巧手精製的佳餚。餐廳還精心挑選了咸亨雕皇廿五年陳花雕酒及芳香的美紐緹酒莊「M」粉紅葡萄酒予客人加配或無限暢飲，追求高質美味的大閘蟹迷又怎可以錯過呢？巴絲打以指定信用卡預訂（https://bit.ly/THV_CC_hairycrab_AMEX ），可免費升級享配特選佳釀3杯搭配套餐中的3道佳餚，或加配升級兩小時無限暢飲包括Château Minuty M Rosé 及咸亨雕皇廿五年陳花雕酒。此外，於Mira eShop訂購套餐，更可免加一及茶芥優惠。
海洋瑰寶水晶蟹
中式時令蟹就有大閘蟹宴，西式亦有好選擇！早前開業的Holy Fook Fusion Restaurant，用上坊間少有又時令的水晶蟹入饌，帶來全新的「雪之宴套餐」。水晶蟹，又名雪蟹，又有海洋瑰寶之稱，以一身雪白薄殼示人，其肉鮮甜無比，蟹膏媲美海膽般幼滑，有說是世上最好吃的蟹種之一。8道菜套餐用上兩斤重的水晶蟹入饌，每日新鮮拆肉，炮製成「雪之戀生蠔」、迷你熱情貴妃甜筒、金葉披蟹肉海膽多士、厚福夜明珠煙熏湯凍、水晶蟹杧果乳酪Shooter杯、芙蓉水晶龍蝦湯、黑松露水晶蟹肉飛天麵及蟹蓋墨汁意大利飯，並以玻璃蜂巢公主豆腐雪糕作結，非常豐盛！當中的芙蓉水晶龍蝦湯和黑松露水晶蟹肉飛天麵可以說是打卡主菜，前者用上波士頓龍蝦、蝦頭、蝦膏、茄膏及水晶蟹殼熬煮4小時而成，享用時將芙蓉滑蛋、蟹身肉及龍蝦湯一舀入口，鮮味於口腔爆炸，驚艷之作！至於黑松露水晶蟹肉飛天麵則用上時令黑松露、水晶蟹身肉、風乾過蟹膏和蟹粉，伴以蘆筍濃醬汁，配上香脆潮洲蛋麵的Fusion之作，以中式食材配以西式做法，帶來意想不到的驚喜滋味！套餐以優惠價登場，讚好餐廳官方社交平台專頁可減HK$100，抵！此外，餐廳還有多款意粉、薄餅、飯類等選擇，當中的海鮮盤更是散點必選，2人份有即開生蠔、水晶蟹肉塔、海膽魚子杯、泰式生蝦、刺身等。