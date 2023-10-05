金秋蟹肥　必食大閘蟹之餘仲有佢

正所謂金秋蟹肥，這季節正值各種螃蟹肥美之時，當中必試的是爆膏大閘蟹，另有超靚外形、肉質鮮甜的水晶蟹，想食膏定肉都有得揀，蟹癡一於擦個夠！

爆膏大閘蟹加特色美饌

海洋瑰寶水晶蟹

中式時令蟹就有大閘蟹宴，西式亦有好選擇！早前開業的Holy Fook Fusion Restaurant，用上坊間少有又時令的水晶蟹入饌，帶來全新的「雪之宴套餐」。水晶蟹，又名雪蟹，又有海洋瑰寶之稱，以一身雪白薄殼示人，其肉鮮甜無比，蟹膏媲美海膽般幼滑，有說是世上最好吃的蟹種之一。8道菜套餐用上兩斤重的水晶蟹入饌，每日新鮮拆肉，炮製成「雪之戀生蠔」、迷你熱情貴妃甜筒、金葉披蟹肉海膽多士、厚福夜明珠煙熏湯凍、水晶蟹杧果乳酪Shooter杯、芙蓉水晶龍蝦湯、黑松露水晶蟹肉飛天麵及蟹蓋墨汁意大利飯，並以玻璃蜂巢公主豆腐雪糕作結，非常豐盛！當中的芙蓉水晶龍蝦湯和黑松露水晶蟹肉飛天麵可以說是打卡主菜，前者用上波士頓龍蝦、蝦頭、蝦膏、茄膏及水晶蟹殼熬煮4小時而成，享用時將芙蓉滑蛋、蟹身肉及龍蝦湯一舀入口，鮮味於口腔爆炸，驚艷之作！至於黑松露水晶蟹肉飛天麵則用上時令黑松露、水晶蟹身肉、風乾過蟹膏和蟹粉，伴以蘆筍濃醬汁，配上香脆潮洲蛋麵的Fusion之作，以中式食材配以西式做法，帶來意想不到的驚喜滋味！套餐以優惠價登場，讚好餐廳官方社交平台專頁可減HK$100，抵！此外，餐廳還有多款意粉、薄餅、飯類等選擇，當中的海鮮盤更是散點必選，2人份有即開生蠔、水晶蟹肉塔、海膽魚子杯、泰式生蝦、刺身等。