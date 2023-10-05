現身電影節見韓媒　周潤發讚釜山景色靚：連續2日都去跑步

韓國影壇盛事《第28屆釜山國際電影節》昨日（4日）開鑼，香港影星周潤發昨晚出席開幕禮，並榮獲「亞洲電影人獎」，是他相隔14年再訪韓跟影迷見面。

他今日（5日）現身釜山海雲臺見韓媒，他特別入鄉隨俗派韓式心心。他對於能在電影節獲獎表示感謝，並對獲得韓國影迷的愛戴感到高興，他又大讚釜山的景色好美：「我連續兩日去了跑步，大家都好歡迎我，所以心情好好，食物也合我的口味，我一會兒會去吃魷魚。」談到昨日在開幕禮上與韓國影帝宋康昊聊天，他笑指：「因為語言不通，所以只打了招呼，宋康昊用韓文跟我說話，但我聽不懂，我們都聽不懂對方說的話。」

出道50年的他指電影給了他不少知識：「我讀書不多，在拍電影時學到了好多東西，我能夠體驗一個人的人生，在短短的2小時內經歷出生到死亡，我也從電影中獲得很多東西，沒有電影的話，就沒有周潤發。」他又指假如未來50年還有觀眾看他的電影，他亦想繼續拍戲：「因為電影就是我的人生，這就是我。」

談到在韓國受歡迎的原因，他笑說：「是因為我長得像韓國人嗎？我喜歡韓國的文化和美食，曾經在80年代來過韓國拍戲，當時工作人員都說要吃西餐，但我卻喜歡吃排骨湯和泡菜，唯一無法適應的是韓國實在太冷了。」

此外，影片《綠夜》的內地女星范冰冰今日與拍檔李周映現身見韓媒，她指今次是相隔7至8年再參加《釜山電影節》，對能與大家再見面感到很高興。