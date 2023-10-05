北上踩單車！絕色綠道　破風打卡

北上消費玩樂已成為港人新常態，來到深圳又豈止食飯、揼骨咁簡單，還有很多「綠道」讓單車友親親大自然，當中蓮塘口岸更容許港人踩車直接過關北上。今次精選了幾條單車路線畀大家，梧桐綠道景色最美，沿途盡覽水庫風光；環西麗湖綠道路線最新，溪流作伴可到人氣驛站打卡；鹽梅路綠道則難度最低，深港兩地濱海景色盡收眼底，叫人樂而忘返。

環境最美 梧桐綠道

梧桐綠道又稱羅湖綠道，被譽為「深圳最美綠道」，全長14.9公里，根據景色分為三段，從蓮塘口岸騎車15分鐘到達東湖公園出發，全程約為2小時，徒步則要4.5小時左右。第一段是山林休閒線，沿路鮮花縈繞山林茂密，屬最舒適的一段。東湖公園入口處泊滿共享單車，出發後途經萬佛寺及仙湖植物園，並有鳴翠亭、望峰亭、攬勝亭等涼亭供乘涼；當中攬勝亭是絕佳觀景點，可看到深圳水庫及背後高樓大廈，一半山水一半城，何等美麗！

第二段是果林野趣線，這段幾乎沒有樹蔭，沿路開揚要做好防曬。出發點仙湖驛站有自動售賣機及共享充電寶，車友們可先在此補給，之後踩經仙湖橋，天氣好的話可看到湖對面的弘法市和梧桐山電視塔，一家大細更可放下單車，到羅湖區林果場體驗摘士多啤梨的樂趣。最後一段是河濱沁爽線，途徑魚骨橋及引鳳橋等打卡點，建議到梧桐山藝術小鎮逛一逛，皆因小鎮由7條村落組成，集文化、創意等於一身，有藝廊又有咖啡室，遊覽過後再從梧桐驛站離開。

路線最新 環西麗湖綠道

環西麗湖綠道是深圳南山區「民生實事」的重點項目，沿着西麗湖水庫而建，全程15公里，去年3月動工，最近開放大約3.7公里長的示範段，吸引不少貪新鮮的單車友試踩。搭乘地鐵7號線到西麗湖B出口，出來後見到牌坊便可出發，起步即見壯麗的西麗湖映入眼簾，遠方有宏偉的西麗塔，之後溪流作伴，水聲潺潺鳥語花香。踩累了可到路中心的免費冷氣房休息，旁邊是特色景點「荷塘月色」，原是荒廢魚塘，現加入自淨生態系統，可邊涼冷氣邊看魚兒暢泳。

綠道終點是「疊山問水」驛站所在，這個被網民稱為「宮崎駿建築」的設計前衞，頂層拱門恍如天空之城入口，人在其中與天空融為一體，是網紅打卡熱點；下方則是遊客服務中心及休憩點，也有咖啡廳供遊人歇息。另外，驛站鄰近一大片荔枝林，掛滿荔枝、龍眼與香蕉，但僅供觀賞切勿採摘啊！特別一提，西麗湖附近是深圳野生動物園，佔地逾60萬平方米，飼養近萬隻野生動物並有大型動物表演，不妨順道一遊。

難度最低 鹽梅路綠道

鹽梅路綠道起點於鹽田海鮮街海濱棧道，終點大梅沙海濱公園，全程約長6公里，騎單車1小時左右便完成。整條綠道沿山河而建，道路起伏平坦，難度系數低很適合新手。乘坐地鐵2或8號線於鹽田路D出口，第一站是285米的海上長廊，它將鹽田海鮮街與綠道串聯橋上，在此可直望鹽田港口，甚至可看到香港荔枝窩一帶景色。長廊附近是海濱木棧道，雖然不可騎車，但可泊好單車漫步其中，也可到壹海城商場食肆「醫肚」再出發。

飽餐一頓後沿大鵬灣騎行，沿路有觀景台、洗手間及免費食水補給站。之後會途徑一段波浪車道，算是全程最難一段，騎不到不妨推車而上。騎至臨海山崖便可俯瞰大梅沙，沙灘綿延1,800米佔地13萬平方米，從高而望景色震撼。拍照後再下坡騎乘10分鐘，便抵達大梅沙海濱公園，可眺望香港的東坪洲、新娘潭等地。特別一提，此路線還可由蓮塘口岸再經沙頭角口岸出發，來回約50公里，適合高手挑戰呢！

深圳騎行知多啲

深圳綠道雖然規劃優良，但北上騎行也有不少地方需要注意，例如內地左軚車是「左落右上」，途徑馬路燈位時務必留神。另外，香港人常用的手機地圖在內地偶有失準，出發前最好先規劃行程，並改用內地《高德地圖》等App以獲得更精確定位資料。單車方面，車友可在上水租單車跨境過關，也可在當地租用共享單車，目前深圳有美團、青桔、哈囉提供相關服務，可按次、按周或按月繳費。