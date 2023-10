女星Angelababy(楊穎)日前於巴黎觀賞女團BLACK PINK成員Lisa演出嘅「19禁」歌舞騷,惹起爭議,仲畀網民鬧佢身為公眾人物要擔起引導作用,呼籲要封殺佢,甚至嗌佢退出娛樂圈!連日嚟Baby都冇作出回應,點知今日(5日)嚟個「大反轉」,「19禁」歌舞騷於官方社交網發文為Baby澄清,指佢當日根本冇去現場睇騷,仲喺一段「網傳的Angelababy沒有來」發文下留言:「We are looking forward to welcome Angelababy sometime!(我們期待有一日Angelababy會來睇騷!)」

但有網民指呢個所謂官方賬號係由舞者打理,同官方無關,有唔少網民就留言話當日係的確有去睇騷,仲大晒Baby當日上車時,身邊工作人員手持「19禁」騷嘅宣傳單張,力證當日佢有現場喎,而網民亦紛紛認為呢個官方回應只係公關手段,簡直係火上澆油呀:「笑死我了,此地無銀三百兩」。