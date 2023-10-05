梁芷珮玩轉阿根廷　再勇闖南極

「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的《潮什麼》系列備受大家喜愛，全新系列一共六集的《南極潮什麼》將於今晚（5日）今輯Christy繼續與攝影師老公拍住上，勇闖地球最南端的南極。去南極一點都不容易，Christy與老公由香港出發，乘搭近30小時飛機去到阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，轉搭內陸機到達世界最南端的城市烏斯懷亞，再乘搭極地探險船，穿過全世界最危險航道之一的德雷克海峽，才能到達南極！

去阿根廷首都布宜諾斯艾利斯要搭30個鐘頭飛機相當辛苦，他們當然於當地玩番幾日先，Christy帶大家去到彩虹小鎮La Boca，當地全是五顏六色的屋仔，Christy更去到被喻為全世界最勁的打卡位瘋狂拍照留念。之後她閒逛期間遇到翻版球王馬勒當拿，即拿着「大力神盃」與對方合照。Christy還參觀了由百年歌劇院改建而成的書店、愛恩斯坦都幫襯過的百年咖啡店和 Sunday Vintage Market，精明的她還成功講價，以約350港元購入1930年製造的麻雀。美食方面當然不能少，Christy去了球王美斯都曾幫襯的烤肉店食好嘢，該餐廳掛滿球星簽名波衫，絕對是球迷天堂。