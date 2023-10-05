周嘉洛28歲牛一　游嘉欣吻完再吻搞到壽星仔面都紅晒

周嘉洛、游嘉欣和羅毓儀今日（5日）出席無綫新劇《羅密歐與祝英台》花車巡遊活動，適逢後日（7日）是嘉洛的28歲生日，劇組特別送上生日蛋糕與嘉洛慶祝，並安排「A0女神」游嘉欣獻上香吻，令嘉洛害羞得滿臉通紅。

嘉洛和演員們先在無綫電視城集合，眾人影大合照後，大會即送上蛋糕為嘉洛慶祝，期間嘉欣代表吻賀壽星仔，當記者要求再錫多次，嘉欣都大方獻上香吻，惟怕醜仔嘉洛已經面紅耳熱，事後他搞笑稱：「因為場地焗啫！」之後眾演員登上一架開篷巴士作巡遊，並在將軍澳鬧市向途人派發小禮物，吸引大批市民圍觀。

嘉洛被問到有甚麼生日願望？他表示：「希望《羅》劇收視可以成為全年之冠。」談到劇中與嘉欣的親熱戲，嘉洛自言尷尬又陌生，他說：「一嚟就要好熱情，後來適應咗就可以互相揣摩點錫先有feel。」至於嘉洛是否符合她的擇偶條件？嘉欣表示：「佢都幾風趣幽默嘅，但感情事就唔考慮喇！」

嘉欣又被問到日前到深圳擔任陳嘉慧婚禮的姊妹團，她透露對方在婚禮前數天才邀請她任姊妹，但沒有追問她是否奉子成婚，只表示看到對方着婚紗很感動。嘉欣又為陳嘉慧秘婚解畫，她說：「結婚係兩個人嘅事，佢先生又係圈外人，咁可以理解嘅。」

另外，羅毓儀與林穎彤（Bella）曾合演《下流上車族》，對於Bella早前涉在公眾地方行為不檢，羅毓儀表示：「有聽過呢單新聞，不過冇特別打畀佢，知佢需要時間處理，自己都有少少擔心佢，希望佢可以處理到。」