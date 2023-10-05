陳家樂爆隨時最後一次合作　衛詩雅：我哋已經決裂

藝人陳家樂、衛詩雅、朱栢康、談善言、岑珈其、楊偲泳等，主演的英皇浪漫愛情電影《不日成婚2》將於11月30日上映。得知電影上映消息，女主角衛詩雅笑指這部電影最有趣是近似大家的人生軌迹：「由《不日成婚》到《不日成婚2》，呢段時間相信我哋同觀眾都一齊經歷咗好多變化，好似我哋嘅男主角陳家樂都由一個小男孩變成人夫！」陳家樂得知消息同樣興奮，率先呼籲觀眾透過影碟或串流平台再次重溫首集。

電影未上映，家樂經已預告會瘋狂謝票：「2年半前，《不日成婚》上映嘅時候，我哋都花咗好長時間到全港戲院謝票，今次希望呢個答謝行動再升級，所以我哋同導演由啱啱長假期開始嘅優先場，已經開始到每一場答謝觀眾。呢部電影嘅特色係每一個角色都同觀眾距離好近，參與謝票就好似帶我哋見番一班舊朋友咁，感覺特別親切！」對於網民一直敲碗家樂、詩雅這對CP再碰頭，二人異口同聲笑指可能是可一不可再，家樂大爆：「我同詩雅呢對CP只係留畀《不日成婚》系列，所以大家鍾意阿佳同可怡一定要入場睇，隨時係最後一次！」Michelle則開玩笑說：「我哋私底下其實已經決裂咗，可能冇乜幾何再一齊演情侶，大家今次要珍惜！」

導演陳茂賢指上映對整個團隊意義重大：「首集喺疫情最艱難嘅時候面世，能夠喺2年半後再同大家見面，呢部電影好榮幸能夠同大家一齊成長。」電影剛於上月在美國「芝加哥亞洲躍動電影節」進行世界首映，並收獲相當正面評價。