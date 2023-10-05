許志安獲陳奕迅寫歌：佢教我用一種方法錄音

歌手許志安的新歌《與自己和解》請來陳奕迅作曲兼擔任監製，MV明天（6日）推出。歌曲看似很無奈、傷感，但其實對着鏡哭過後，是可以釋懷。相信每個人遇到難題都有自己的解決方法，如何放下自己都是一個人生學習的議題。每個人都有一面鏡，都會面對自己最赤裸的時候。相信每人都曾經有沉澱的經歷，在沉澱的時間裏，了解自己的內心深處，去學懂怎樣面對。倘若你正在處於迷惘的時候，「與自己和解」也許是其中一種釋懷方法。

《與自己和解》由陳奕迅作曲、小克作詞、Jerald編曲，以及陳奕迅和Jerald共同監製，安仔表示：「這是Eason寫給我的一首歌，他寫Demo的時候是自己輕輕地哼出來。而小克寫的歌詞，正是自己跟自己表達一些想法，有一種寧靜的感覺。」安仔接着分享與Eason合作的感受：「Eason也是這首歌的監製，我們錄音的時候很愉快，他教我用一種方法錄音，唱歌給自己聽，我以往都有用這種技巧，通常頭幾Take錄音感情都是最真實和不修飾。跟Eason合作學到很多東西，亦有新的體會。」

身兼作曲和監製的Eason表示：「當時安仔還沒有公布他已經與環球唱片簽約，他就私底下先告訴了我，跟我分享這份喜悅並說他要再繼續做音樂、繼續唱歌，我當下替他感到非常高興。剛掛掉電話後，我就很想為他寫一首歌慶祝一下。創作這首歌時，我是幻想自己投入他的角色，人生經歷了一些事，得到了一些經驗和體會，然後又想與人重新分享。經歷了人生一段時間，到了這個階段，應該要誠實面對自己。這首歌不單是在寫他，其實這首歌的題材很Universal，是每個人都適合，要誠實面對自己。」