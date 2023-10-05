秦始皇苦尋的仙藥「太歲肉靈芝」　心腦血管、皮膚、腸胃及失眠等都市病救星

【特約報道】都市人工作及生活繁忙，少不免出現各種都市病，例如心腦血管問題，血液黏稠、皮膚疹狀問題、腸胃、疲倦、失眠等，如果坐視不理更會演變成嚴重問題。樂生命太歲肉靈芝王生命液由珍貴的太歲肉靈芝研製而成，有效改善人體的免疫系統，能夠雙向調節免疫，再結合自身的自癒功能就可對付以上毛病，點解可以咁神奇？日前小記到訪樂生命的「太歲文化基地」，並由樂生命集團創辦人兼董事總經理盧靈蘭女士分享產品的培植過程及獨特之處，注重健康的你要留意了！

史書記載，肉靈芝最早出現於堯、舜、禹時期，三帝都有食用，且年均過百歲。明代李時珍在《本草綱目》和《神農本草經》記載：「肉靈芝，補中，益精氣，增智慧，治胸中結，久服輕身不老」。《山海經》稱之謂「視肉」、「聚肉」、「封」，是古代帝王的養生佳餚。據史籍《史記•秦本紀》所載，古帝秦始皇當年命徐福率三千童男童女苦苦追尋的長生不老的仙藥，就是肉靈芝。肉靈芝外觀和質感很像動物的肉，按壓有彈性但不油膩，而且生命力極頑強，放在水中浸泡，不用任何防腐劑可長年保持不腐爛，任何壞菌都完全不能埋身，能長期保持生物活性。它的重生性很強，切割後，切口可以自已癒合，割一片之後還能在原處復生一片。由於肉靈芝在市面是極之罕有，野生的肉靈芝動輒幾十萬、幾百萬甚至幾千萬一顆。「正正因為太歲肉靈芝如此稀罕珍貴，我們以突破性的培植技術，成為本港專營太歲肉靈芝的獨角獸企業，領先業界。我們由源頭培植開始，原料提取、加工、生產、包裝到出口，全部在香港設立的生態培植農場及自設廠房完成，務求做到真真正正的香港製造，隨時監控產品質素。」盧女士表示。

獲國際安全認證 生產過程嚴謹

近年產品先後獲得多個認證，不僅取得從食品成分的監控、生產、管理達到安全無害的全套監控認証HACCP和ISO22000雙品質國際認証，並且通過美國FDA嚴格的檢測和評估標準，取得美國FDA的食品註冊証，證實達到0重金屬、0農藥殘餘及0防腐劑的國際級標準。「要達到這些認證，在製造過程中有很多細節要留意，例如水的質量、無菌空間、通風系統等等。而且工廠的選址都有很多考慮，例如廠房地面的承重度，因為有好多發酵用大缸，每缸有300公斤重，而且製造發酵產品要考慮氣味、噪音及排污問題等等。希望這些國際安全認可證書，可以令客人更安心購買我們的產品，同時幫助品牌走入中國大陸以及國際市場。」

全天然液態成份PPQ加NMN 雙向調節免疫力

市面上有不少聲稱可增強免疫力的健康產品，太歲肉靈芝王生命液的優勝之處，是因為含有兩大獨特成分。「最近醫學生物學術界研究證實一種強效免疫營養物質的功效，醫學界將之命名為PQQ（Pyrroloquinoline Quinone吡咯喹啉醌），有免疫之王的稱號。微量的PQQ就能提高生物體組織的代謝和生長機能，不過非常稀少且極難提取，只存在於一些微生物、植物和動物組織中，例如西芹、馬鈴薯、納豆等，在納豆中發現最高PQQ含量為1克有61納克（ng）。相比下太歲肉靈芝的含量極高，100克太歲肉靈芝中竟然蘊含天然液態PQQ高達36萬納克（ng）！PQQ的功效不但能夠直接修補細胞，對五臟六腑、皮膚、骨骼及血管不暢，血液黏稠均有非常好的調理作用，更具有罕見雙向調節免疫力的獨特性，對於紓緩因免疫系統紊亂所產生的身體過敏及炎症很有幫助。」盧女士表示。除了PQQ外，太歲肉靈芝的液態NMN(Nicotinamide mononucleotide)高達38萬納克（ng），眾所周知NMN能夠增加身體線粒體的能量，增長NAD＋令身體機能回復年輕體力，被稱為逆齡仙藥。太歲肉靈芝是市面上唯一同時含有天然PQQ和NMN的物種，非常珍貴罕有。

一款產品 擊退多種都市病

市面上同時含有全天然液態成分PQQ和NMN的產品非常少有，由此可見秦始，皇苦苦追尋的長生不老藥太歲肉靈芝是有科學根據的！PQQ和NMN兩者配合，能發揮最佳的增強免疫力功效，一款產品解決現代人幾十種健康問題。「有些人除了有常見的三高問題，即是血管不暢，血液黏稠指數又高，又有關節疼痛的問題，以前要服用幾種健康產品，現在不用了，因為一款肉靈芝產品就可以調理多個部位。又例如有些客戶受皮膚各種疹狀問題困擾，服用肉靈芝產品後有很明顯改善，他們將服用前後對比相放在社交媒體，由於功效明顯，不需我們主動宣傳亦引起很大迴響。PQQ對於都市人的腸胃問題、經常疲倦、失眠的調理都非常之好。」盧女士稱有些客戶嘗試過覺得好，之後推介比身邊有需要的朋友，一傳十，十傳百，自然就有推廣效果。

太歲文化基地 介紹肉靈芝背後故事

有見選擇網購的人愈來愈多，原本太歲肉靈芝產品於連鎖門市上架為主，現在陸續會於香港及內地網上平台銷售，希望貼合到網購客人的需要。盧女士希望能讓更多人認識肉靈芝這種大自然的瑰寶。「肉靈芝背後其實有好多歷史故事，我們將生態太歲肉靈芝培植場命名為『太歲文化基地』，希望透過展覽，讓市民全面了解太歲肉靈芝的知識和其歷史淵源，同時推廣品牌特色及產品獨特性。」

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