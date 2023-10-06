被揭與鄭雋熹拍拖　林穎彤發聲明撇關係

無綫小花林穎彤，因惹上官非而被爆與捲入JPEX案被捕的藝人鄭雋熹是情侶關係，更已秘撻超過兩年！有指男方疑借她的身份向圈中人埋手，昨日（5日）她急發聲明以證清白！另外，再有無綫藝人自揭是JPEX案苦主，更踢爆有多名圈中人中招！

現年30歲的林穎彤（Bella）與29歲無綫藝人鄭雋熹，早前因涉嫌在公眾地方行為不檢而一同被捕及落案控告，因而被揭拍拖多時！身世淒涼的Bella出世不久，父親便拋妻棄女，當時其母為養活她而在天橋行乞，直至她入行後生活才得以改善。Bella一直不乏追求者，包括藝人容天佑與伍富橋，但有傳被林母嫌棄而棒打鴛鴦。最近她卻忽然富貴，原本打扮貼地的她，不停大晒名牌手袋，總價至少超過10萬元！

Bella與鄭雋熹因合作無綫節目《安樂蝸》而結緣，據知男方家境不俗，平日以180萬元辣跑代步，加上處處表現關心，最終打動女方及其家人歡心。Bella憑劇集《城寨英雄》中「鑫鑫」一角為人熟悉，之前參演的《下流上車族》又收視高企，知名度明顯比男方高，雖然無礙2人發展，但就將戀情保持低調，經常在人前鬥嘴，但又在社交網洩「蜜」。

疑被利用邀拍廣告

其實早於鄭雋熹被捕前，大約今年7月，疑似鄭雋熹及林穎彤被指向他人介紹以百萬元邀拍JPEX廣告，其中一位事主乃名攝影師劉翁的太太柳瑩（Rani），她於社交網公開手機對話截圖，寫道：「憑良心做事避過一劫，定係純粹有運氣？呢兩日最熱烈討論係虛擬貨幣圈子JPEX……話說7月21日我收到一個藝人朋友嘅短訊，介紹JPEX搵我拍一輯新嘅廣告，連埋推薦藝人，Budget給我7位數。我查閱公司背景同生意手法，產生不安嘅感覺，我同老公講，呢啲錢我哋未必賺到，如果我去搵藝人，我驚害咗藝人，不如我開一個天價，等佢知難而退。」

鄭詠謙損失15萬元

截圖中，與她對話的人叫「阿熹」，他最初打招呼說：「Hello Rani你好，我係Bella朋友呀熹。」過程中，「阿熹」向她提供JPEX的公司簡介，更有擬邀請MIRROR合作拍廣告的字眼。記者早前向Bella問及此事，當時她回覆：「咁奇怪？我冇推介人喎！我自己都完全唔識呢方面嘅嘢！」

由於事件持續發酵，Bella昨日在社交網發聲明澄清與JEPX無關，擺明與男方劃清界線！她在聲明中指出：「本人一直不知道甚麼是JPEX。」並強調從無參與此類型投資，已就相關事件報案，並會對所有虛假陳述保留法律追究權利。

另外，無綫藝人鄭詠謙是其中一名苦主，當中涉及15萬元老婆本，如今血本無歸！他受訪時透露被騙入局的來龍去脈：「喺圈外圈內都認識咗一啲朋友，有做廣告製作、演員、歌手等，當時嘅其中一位朋友亦都係JPEX交流群組裏面嘅一員。」他自知投資有風險，今次當買個教訓，又踢爆好多圈中人中招：「有好多歌手、藝員朋友都有投資加密貨幣，甚至同我一樣有投資，大家都有商量吓點處理。」