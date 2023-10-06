【是日通勝】

農曆八月廿二

癸卯年 辛酉月 丁酉日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上9時至11時

凶時：上午5時至7時、上午7時至9時、下午5時至7時

宜：大事勿用

忌：理髮、動土

幸運方向：坐南向北

幸運數字：12、23、42

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：事業具發揮空間，可做出超乎想像的佳績。

金牛座：助人為快樂之本。幸運之神不會待薄好人。

雙子座：求財忌急躁，判斷力受影響，易因小失大。

巨蟹座：尋找真愛不可等運到，太被動難打破悶局。

獅子座：別因小挫折而方寸大亂，對自己要有信心。

處女座：幸運指數排第一，可迎來愉快充實的一天。

天秤座：脾氣差有損身心健康，勿被負面情緒騎劫。

天蠍座：遇上麻煩忌慌失失，保持鎮定就有力化解。

人馬座：害人之心不可有，否則幸運之神會離開你。

山羊座：職場上要安守本分，低調不越界才可自保。

水瓶座：愛情運上升，單身者有望迎來一段好姻緣。

雙魚座：健康最緊要，不應為了貪靚而令身體受傷。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）蛇 人緣旺

（跌）兔 是非多

鼠：艷福不淺，今天有被異性追求的機會。

牛：腦筋轉數快，行動力強，做事效率高。

虎：管好自己的情緒，適宜少說話多做事。

兔：是日沖煞，易惹是非，務必謹言慎行。

龍：談情吉日，宜相約伴侶共享二人世界。

蛇：人緣好，做事快靚正，具備贏家條件。

馬：感情關係現暗湧，關心與包容可化解。

羊：運勢平穩，做事踏實就有望取得成功。

猴：單身者要帶眼識人，必須提防爛桃花。

雞：人際關係下滑，易因說錯話而得罪人。

狗：財運低落，不控制消費欲望會有麻煩。

豬：獲財神關照，有利做生意，容易開單。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

正印格 正印星

文弱書生，常常是來形容讀書多而不運動之人。潔癖整齊，常常來形容怕混亂污糟的人和物，都會影響情緒。享受父母帶來的物質生活，易得祖上父母的榮譽地位的人，其命中最容易出現正印格之命。

正印格為喜用神之命，命主多為身弱，因為身強不喜印生身，所以身弱喜印生身，才可享受正印帶來之好處。正印星是代表母親、老師，性格慈愛好整潔，正印是生旺自己的，照顧自己的人，也喜歡照顧別人，物質給予我的事件，所以有正印星的人，易於享受現成之福。

天干地支都有正印星的人，是為正印格。正印格之命，學習天分高，對文字書籍，特別喜愛，是一個書不離手之人，是一個內向深閨之命。一般人認為時間多數放於書籍上，運動的時間自然不多，容易出現弱不禁風之健康。

正印格喜正官七殺來生旺，是為官印相生，學歷高而做文書工作或政府工作，而殺印相生之命，是有文化才華之將來命。財星人人愛，只有正印格之命，可以不用財星。因為正印格之人，討厭人過於現實，把金錢掛在嘴邊，貪婪無情，這就是貪財壞印之命。正印格的交際技巧不佳，最容易因道德問題而令交際氣氛冷卻。