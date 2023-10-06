吳偉豪告別輕佻　圈中浮沉「催熟」

藝人吳偉豪（Ricco）於熱播中的無綫劇集《你好，我的大夫》中飾演初出茅廬的中醫師路遠志一角。在劇中，由Ricco飾演的路遠志展現了他的實力和責任心，同時也帶有一點輕佻的特質。他背負着要繼承家族醫館的重擔，這使得他在劇情發展中面臨着很大壓力和挑戰。這次演繹的角色年齡與Ricco相若，角色性格有他中學時期的影子。

然而，隨着年紀的增長，使Ricco現在不太願意在他人面前表露自己的情緒。因此要詮釋這個角色對他來說也有一定的難度：「因為我17歲入咗無線訓練班，咁喺呢幾年我嘅見識同埋經歷多咗，好快令我忘記左自己嗰時嘅性格。」為了更好地詮釋這個角色所具備的學生特質，Ricco透露他會經常觀察和請教自己的弟弟關於他與朋友之間的互動方式，助他了解當代學生的行為模式和語言風格：「希望今次同埋一班年輕演員嘅演繹可以將青春活潑嘅感覺帶到畀觀眾。」

在劇中，Ricco與無綫小花陳嘉慧飾演情侶，他們在劇中展現了「冤家式」甜蜜的愛情化學反應。當問及Ricco本人的擇偶條件時，他表示沒有特定的條件，傾向於隨緣：「我明白每個觀眾都想知道藝人的感情狀況，但我作為一個藝人我希望觀眾可以多啲關注我嘅作品而唔係我嘅私人生活，因為每一個作品我都擺咗好多心血。」Ricco亦表示為了可以令自己進步，私下也會觀看自己演出的劇集。

事實上，Ricco在拍攝之前並沒有接觸過中醫，但在劇集拍攝完畢後，他表示有開始尋求中醫針灸治療，特別是針對因膊頭勞損而產生的問題。他亦有打算帶同父親（吳大強）一起去看中醫，但父親目前非常忙碌，沒有時間。

提及父親，他直言能夠和父親一齊拍節目是非常難得的，亦都相信公司會繼續安排他們「父子檔」上陣：「公司好似會有呢個安排，但未肯定住。」問到在演戲方面，作為前輩的他，可否會給父親一些有關演戲的建議時，他表示不會干涉太多：「呢啲嘢交返俾導演。」他亦駁斥了之前表示不想與父親在劇內飾演父子：「我依家反而想試吓同老竇喺戲入面做一對真父子。」更指父親很適合扮演嚴父的角色。