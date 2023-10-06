妮歌娜佩絲賀老爺碧咸紀錄片首映　晒摸籮照搶風頭捱轟

英國前球星碧咸（David Beckham）的Netflix紀錄片《BECKHAM》周二（3日）於倫敦舉行首映禮，碧咸大仔布魯克林（Brooklyn）的美國富家女星妻子妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）出席前，於酒店房拍下兩夫妻床邊相擁的親熱照片上載社交網站，妮歌娜抬起一隻腳讓布魯克林摸住自己屁股，布魯克林則吻向嬌妻玉頸，非常痴纏。妮歌娜又拍下自己轉身摸籮，以及在浴室擘髀的照片。她之後才上載與碧咸一家出席首映禮的大合照，留言祝賀老爺：「噚晚好正，恭喜晒碧咸！」並加上3個心心符號。

不過網友就看不過眼留言批評，認為當日主角應該是碧咸，妮歌娜不應該騎呢搶風頭！有人表示：「我諗好多人都會話，你用嚟祝賀老爺啲相同排嘅次序都好騎呢。」又有人表示：「佢永遠都係貼5張自己嘅相，先貼1張佢理應祝賀對象嘅相。典型自戀細路。」

另外，首映禮上碧咸一家出席，二仔羅密歐（Romeo）帶女友Mia Regan現身，唯獨細仔告斯（Cruz）沒有帶同拍拖1年的女友Tana Holding到場，事後被爆兩人已於今年夏天分手，女方並無跟隨男方家人出埠度假。