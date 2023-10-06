同一屋簷下生活　林心如林熙蕾共譜唯美愛情

由男星修杰楷近日以製作人姿態參與的愛情劇集《此時此刻》，宣布將於下月正式上映，該劇集結了4位導演吳宗叡、高炳權、黃綺琳、黃婕妤執導，演員更是邀請到王淨、宋芸樺、吳慷仁、林心如、林熙蕾、徐熙娣(小S)等多位實力演員出演，共同詮釋10種愛情故事。日前，官方釋出正式預告，預告中以觀賞藝術品的角度來展示不同的愛情，房客們住在同在屋簷下，以戀愛實境節目拉開序幕。

劇中林心如與林熙蕾從結識到對彼此動心，但2人的戀情並不被外人所祝福，預告中林心如感嘆說到：「我不想每次掀起妳的手就要放開。」訴說着角色的內心在戀情與外界眼光之間掙扎拉扯。她表示自己一直都很想嘗試這種角色，也很開心有機會和自己好朋友林熙蕾一起演出。

另外，台灣歌后蔡依林也會為劇集獻唱主題曲，對此製作人戴天易表示：「我們找來了5位導演，20位不同的主演，10組獨立音樂人，更邀請天后蔡依林來為整部戲量身打造主題曲，雖然黃金陣容非常吸睛，但從前置拍攝的調度，到後期的行銷包裝，團隊也勇於嘗試中突破傳統商業模板，可以肯定的是，這一部非常不簡單的愛情作品。」