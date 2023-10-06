食物吸睛又夠Chill 　啱晒手機食先

在這個打卡的年代，揀餐廳除了菜式精緻美味，裝潢布置也是重點所在。近日有新店開幕，以別具風格的主題設計，再加上美味的菜式和甜點作賣點，絕對滿足各位的打卡癮。

柔和木系

在人多車多的香港，想找一片森林或大片樹木，感受自然氣息都好難。HeSheEat剛於旺角開設全新店子，店內以木色系為主，再混搭日系休閒風格，配特色圓筒形吊燈與啡紅色藝術磚牆，再加上高樓底和落地玻璃窗，感覺更加寫意。為慶祝店開幕，品牌特別推出限定特濃5.0牛乳軟雪糕系列，當中包括牛角包 x 特濃5.0牛乳軟雪糕，以及用特濃5.0牛乳軟雪糕配宇治抹茶、藍莓配芝士餅、朱古力及士多啤梨配芝士餅芭菲4款口味。除了甜點，新出菜式有月見燒牛肉丼、三文魚明太子忌廉扁意粉和海鮮冬蔭公燴意粉等，記得打卡後享用。

室內四季花園

面對盛放的花卉，令人心情開朗。尖沙咀開業的多元化概念餐廳KEW+以外國皇家植物公園作靈感，環境和菜式以植物和花卉作主題，牆身有長13米LED屏幕，播放四季的花園景色。蛋糕系列有不同口味的水果層層忌廉蛋糕、水果塔、花漾果凍蛋糕和巴斯克芝士蛋糕等選擇，菜式以中西日等風格作配搭，提供招牌鴛鴦咖喱番茄炸厚切豬扒飯、海膽三文魚籽忌廉鳥冬、小食壽司船、哈哈笑四色丼和點心拼盤等美食。吃時配手打鮮果檸檸茶或搖搖茶沙冰，感覺剛好。