陳偉霆罕談剛出道曾陷抑鬱：講咩都畀人鬧！

藝人陳偉霆（William）早年轉戰內地市場爆紅，做咩都被追捧，人氣炙手可熱，不過近日佢喺內地真人騷《童話》中，就罕有談起剛出道時嘅慘痛經歷，坦言當初講咩都畀人鬧，愈解釋愈糟糕，甚至令佢一度抑鬱！

依家佢喺內地人氣擁有一片天，回想當年香港入行初期嘅經歷，佢都淡淡然提起：「我剛出道的時候說甚麼都被罵，真的，以前沒有網上這麼發達，但是以前是有雜誌的，就是香港有很多的報刊，不同的封面，可能是以往我有一些緋聞或者是有女朋友的時候，大家會去說我一些很難聽的話，你是多火的藝人也沒有辦法逃避一些記者突然間當場問你的問題。」

佢就決定自己出活動時會去為自己辯護，但情況愈講愈衰：「我說不是，那個節目你們看到是假的，因為有前因後果的。說完第二天更糟糕。我當時覺OK，可能是有一些記者針對我，然後我繼續去解釋，但是我發覺不喜歡我的人，永遠不會聽我的解釋，他只會找別的東西繼續攻擊你。」

而呢啲不實報道令佢非常困擾，甚至一度患上抑鬱：「那一段時間太長了，我有一段時間真的有一點抑鬱症了。因為我不敢出門，一出樓下都會經過報攤，看到自己很醜的樣子，就是寫我不好的東西。有一段時間我連（照）鏡子我都會討厭前面的那個人，我覺得你就是那個壞蛋，或者是你就是那個大家所說的東西，我會相信他們。」好在最後佢都捱過呢段日子，做過江龍闖出自己成就。